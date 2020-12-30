За год на Луганщине 7 раз пересчитывали пенсии

В течение 11 месяцев на Луганщине проведено 7 перерасчетов пенсий. В среднем, размер выплат вырос на 12% (+ 431грн) и составил 4 119 грн. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

В течение года появилось 6,5 тыс. новых назначений пенсий, из которых 1,5 тысячи (23%) – внутренне перемещенным лицам.

Годовой план из собственных поступлений в Пенсионный фонд Луганщины выполнен досрочно, уже на 1 декабря годовые показатели составляли 164%.

Темпы роста поступлений по единому социальному взносу (ЕСВ) по сравнению с прошлым годом составляют 11%, что является одним из наибольших показателей по Украине.

Также в течение года удалось легализовать 2,1 тыс. рабочих места, что привело к дополнительным поступлениям в бюджет на сумму около 2 млн грн.