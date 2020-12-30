С 1 января: На Донетчине 440 бюджетных учреждений рискуют остаться без поставщика электроэнергии

С 1 января бюджетные учреждения Донецкой области c мощностью выше 50кВт обязаны выбрать себе поставщика электроэнергии на свободном рынке и заключить договоры на поставку электроэнергии. Те, кто не успеют это сделать до начала 2021 года, станут клиентами поставщика «последней надежды» (ППН), что приведет к повышению тарифа на электроэнергию на 25%. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

440 бюджетных учреждений Донетчины до 1 января рискуют не успеть выбрать выгодного поставщика на свободном рынке электроэнергии, поскольку они не провели тендерные процедуры по выбору поставщика. В этой связи, согласно требованиями закона «О рынке электроэнергии», они обязаны будут стать клиентами поставщика «последней надежды» (ППН), с которым могут сотрудничать не более 90 дней. При этом тариф на электроэнергию у поставщика «последней надежды» в среднем на 25% выше в сравнении с другими поставщиками.**

При этом в регионе 1115 бюджетных учреждений уже выбрали поставщика на свободном рынке.

Для того, чтобы покупать электроэнергию у независимого поставщика на свободном рынке до 1 января все бюджетные учреждения должны заключить договор о поставке электроэнергии по свободным ценам. Выбрать поставщика электроэнергии можно на сайте ДТЭК Донецкие электросети или на сайте НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). После чего обратиться к выбранному поставщику с перечнем документов, определяемых поставщиком.

«Призываем руководство бюджетных учреждений своевременно провести тендерные процедуры и заключить договоры с новыми поставщиками электроэнергии. А распорядителей бюджета этих учреждений – Донецкую областную администрацию – проконтролировать оформление документов и оплату за электроэнергию подведомственными организациями», – отметили в ДТЭК.