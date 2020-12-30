«Твоя суперпрофессия»: Фонд Рината Ахметова выпустил образовательный сериал для подростков

Для детей, которые стоят перед непростым выбором жизненного пути, Фонд Рината Ахметова запускает новый образовательный сериал «Твоя суперпрофессия». Об этом сегодня, 30 екабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«В сериале представлены профессии, способные обеспечить быстрый социальный лифт для подростков, которые уже задумались над выбором дела своей жизни. Этот сериал призван помочь получить работу, чтобы начать обеспечивать себя в первые годы самостоятельной жизни», – говорит Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Сериал «Твоя суперпрофессия» снят в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила» Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта – помочь детям, оказавшимся без родительской опеки, раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. По сути, сериал – это новый, дистанционный формат проекта. «Твоя суперпрофессия» в первую очередь ориентирована на ребят, которым в этой жизни необходимо приложить большее количество усилий для того, чтобы стать успешными.

«Это сериал для детей, у которых нет возможности учиться в вузе или техникуме. Они в одночасье оказываются один на один со взрослым миром, и встать на ноги получается далеко не у всех. Сериал "Твоя суперпрофессия" расскажет, как бесплатно и быстро приобрести навыки в востребованных профессиях и пройти стажировки у хороших мастеров», – добавляет Ищук.

Ведущими проекта стали амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный телеведущий и актер Андрей Дебрин и Юнона Загнитко, девочка из семьи переселенцев с Донбасса.

Среди профессий, о которых расскажут зрителям, – парикмахер, блогер, фотограф, фитнес-тренер, журналист, режиссер видеомонтажа. Это топ профессиональных предпочтений воспитанников интернатов, который определили во время анкетирования участников проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Герои сериала – представители профессий рассказывают о своем пути к успеху и делятся полезными лайфхаками.

В описании каждой серии будет множество полезных ссылок, которые помогут не ошибиться в выборе профессии. Это и специальные тесты, выявляющие предрасположенность подростка к тому или иному делу, и перечень учебных заведений, где можно получить профессию, и план действий, который поможет самостоятельно пройти путь от вопроса «Кем быть?» до первого рабочего дня.

Посмотреть сериал можно по ссылке.

В рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила» с декабря 2018 года 10 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали 1065 детей. 19 воспитанникам интернатных учреждений Донецкой области вручены 18 мотивационных подарков.