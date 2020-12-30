С 1 января: В «ЛНР» сообщили размеры новых зарплат и пенсий

В «ЛНР» с 1 января на 17% повышают размер минимальной пенсии и на 30% – минимальной зарплаты. Об этом сообщает «министерство труда и социальной политики ЛНР».
Так, с 1 января размер минимальной пенсии составит 5 616 руб. (2 160 грн по местному курсу валют).
В министерстве заверяют, что после перерасчетов средний размер пенсии в «республике» достигнет 8 900 руб. (3 359 грн).
Выплата пенсий начнется 6 января.
Также с 1 января минимальная зарплата составит 7 883 руб. (2 975 грн).
Пройдет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 30%. В результате базовый оклад работника первого разряда составит 7 885 руб. (2 976 грн).
Планируется, что прогнозная средняя заработная плата в «республике» в наступающем году вырастет до 15 560 руб. (5 872 грн).
Также с нового года предусмотрено увеличение размеров отдельных видов социальных пособий и страховых выплат.
Как сообщалось ранее, в 2020 году средний размер пенсии на подконтрольной Украине части Луганской области составил 4 119 грн. А средний размер зарплаты в ноябре – 10 739 грн.