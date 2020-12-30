На Донбассе погиб боец из Винницы

На Донбассе 29 декабря в зоне проведения Операции Объединенных сил скончался военный из Винницы. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

«Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий проживал в Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.

Начиная с 2014 года в зоне АТО / ООС погибли 161 выходцев из Винницкой области, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий, без вести пропали – 2.

Отметим, что в сводке штаба ООС за 29 декабря говорится лишь о ранении одного украинского военного вследствие обстрелов.