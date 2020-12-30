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Зона ООС: Во взрывах на артскладе под Мариуполем подозревают экс-командира

30.12.20 19:32
Взрывы на артскладе под Мариуполем
Взрывы на артскладе под Мариуполем

Во взрывах боеприпасов на артиллеристском складе под Мариуполем, которые нанесли121 млн грн убытков, подозревают экс-командира одной из воинских частей. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил пожарную безопасность вверенного полевого артиллерийского склада. Поэтому 22 сентября 2017 года возник пожар с последующей детонацией боеприпасов на складе воинской части в селе Новоянисоль Никольского района.

В результате, государству и гражданскому населению нанесено более 121 млн грн убытков.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщили экс-командиру о подозрении по факту халатного отношения военного должностного лица к службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Последствия взрыва боеприпасов

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