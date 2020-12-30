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На Донетчине и Луганщине по-разному дорожают продукты питания

30.12.20 20:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Донетчине выросли на 1,7%, на Луганщине – на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные управлений статистики Донецкой и Луганской областей, передают «Донецкие новости».

Так, в Донецкой области в ноябре, в частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем:

  • на овощи – на 13,0% (при этом в целом за год их цена снизилась на 19,4%);
  • сахар – на 5,1%;
  • подсолнечное масло – на 4,8%;
  • хлеб – на 3,7%;
  • молоко – на 3,0%;
  • яйца – на 2,5%;
  • гречневые крупы – на 2,3%;
  • масло – на 2,2%;
  • рыбу и продукты из рыбы – на 1,7%;
  • макаронные изделия – на 1,0%;
  • кисломолочную продукцию –на 1,0% (за год снижение на 1,7%);
  • рис – на 0,9%.

Снизились по сравнению с октябрем цены на:

  • фрукты – на 8,9%;
  • кофе – на 4,1%;
  • оливковое масло – на 2,0%;
  • свинину – на 1,7%;
  • фруктовые соки – на 1,1%;
  • маргарин – на 1,0%.

А вот с начала года выросли цены на:

  • гречневые крупы – на 47,9%;
  • сахар – на 27,5%;
  • подсолнечное масло – на 17,7%;
  • фрукты – на 12,9%;
  • говядину – на 10,2%;
  • хлеб – на 10,1%;
  • яйца – также на 10,1%;
  • макаронные изделия – на 7,5%;
  • рис – на 6,9%;
  • молоко – на 4,0%;
  • масло – на 3,1%;
  • рыбу и продукты из рыбы – на 2,3%.

Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на овощи – на 19,4%, мясо птицы – на 7,6%, кисломолочную продукцию – на 1,7%.

В Луганской области динамику цены на гречку не представили. Но в ноябре из продуктов больше всего подорожали (немного меньше, чем на Донетчине):

  • овощи – на 10,8% (хотя в целом за год их цена упала на 15%);
  • сахар – на 7,6%;
  • молоко и подсолнечное масло – по +3,6%.

Также здесь подешевели фрукты.

За год на Луганщине больше всего выросли цены на:

  • сахар – на 40,1% (на 13% больше, чем на Донетчине);
  • фрукты – на 16,9 (на 4% больше);
  • яйца – на 14,2% (на 4% больше);
  • хлеб – на 9,9% (на 0,2% меньше).

В Луганской области с начала года подешевели овощи (на 15%) и молоко (на 3%).

Зміни споживчих цін на товари та послуги у Луганській області, %

Листопад 2020 р. до

жовтня 2020

грудня 2019

Споживчі ціни

1,4

3,9

Продукти харчування та безалкогольні напої

1,8

3,7

Продукти харчування

1,9

3,7

хліб і хлібопродукти

2,1

8,9

хліб

2,7

9,9

макаронні вироби

2,0

4,9

м’ясо та м’ясопродукти

0,4

1,6

риба та продукти з риби

0,3

3,4

молоко

3,6

-3,0

сир і м’який сир (творог)

0,9

3,5

яйця

2,9

14,2

масло

0,9

4,0

олія соняшникова

3,6

7,5

фрукти

-1,0

16,9

овочі

10,8

-15,1

цукор

7,6

40,1

Безалкогольні напої

0,3

4,8

Алкогольні напої, тютюнові вироби

1,1

9,4

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