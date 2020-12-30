На Донетчине и Луганщине по-разному дорожают продукты питания

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Донетчине выросли на 1,7%, на Луганщине – на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные управлений статистики Донецкой и Луганской областей, передают «Донецкие новости».

Так, в Донецкой области в ноябре, в частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем:

на овощи – на 13,0% (при этом в целом за год их цена снизилась на 19,4%);

сахар – на 5,1%;

подсолнечное масло – на 4,8%;

хлеб – на 3,7%;

молоко – на 3,0%;

яйца – на 2,5%;

гречневые крупы – на 2,3%;

масло – на 2,2%;

рыбу и продукты из рыбы – на 1,7%;

макаронные изделия – на 1,0%;

кисломолочную продукцию –на 1,0% (за год снижение на 1,7%);

рис – на 0,9%.

Снизились по сравнению с октябрем цены на:

фрукты – на 8,9%;

кофе – на 4,1%;

оливковое масло – на 2,0%;

свинину – на 1,7%;

фруктовые соки – на 1,1%;

маргарин – на 1,0%.

А вот с начала года выросли цены на:

гречневые крупы – на 47,9%;

сахар – на 27,5%;

подсолнечное масло – на 17,7%;

фрукты – на 12,9%;

говядину – на 10,2%;

хлеб – на 10,1%;

яйца – также на 10,1%;

макаронные изделия – на 7,5%;

рис – на 6,9%;

молоко – на 4,0%;

масло – на 3,1%;

рыбу и продукты из рыбы – на 2,3%.

Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на овощи – на 19,4%, мясо птицы – на 7,6%, кисломолочную продукцию – на 1,7%.

В Луганской области динамику цены на гречку не представили. Но в ноябре из продуктов больше всего подорожали (немного меньше, чем на Донетчине):

овощи – на 10,8% (хотя в целом за год их цена упала на 15%);

сахар – на 7,6%;

молоко и подсолнечное масло – по +3,6%.

Также здесь подешевели фрукты.

За год на Луганщине больше всего выросли цены на:

сахар – на 40,1% (на 13% больше, чем на Донетчине);

фрукты – на 16,9 (на 4% больше);

– на яйца – на 14,2% (на 4% больше);

– на хлеб – на 9,9% (на 0,2% меньше).

В Луганской области с начала года подешевели овощи (на 15%) и молоко (на 3%).

Зміни споживчих цін на товари та послуги у Луганській області, %