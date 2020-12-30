На Донетчине и Луганщине по-разному дорожают продукты питания

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Донетчине выросли на 1,7%, на Луганщине – на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные управлений статистики Донецкой и Луганской областей, передают «Донецкие новости».
Так, в Донецкой области в ноябре, в частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем:
- на овощи – на 13,0% (при этом в целом за год их цена снизилась на 19,4%);
- сахар – на 5,1%;
- подсолнечное масло – на 4,8%;
- хлеб – на 3,7%;
- молоко – на 3,0%;
- яйца – на 2,5%;
- гречневые крупы – на 2,3%;
- масло – на 2,2%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 1,7%;
- макаронные изделия – на 1,0%;
- кисломолочную продукцию –на 1,0% (за год снижение на 1,7%);
- рис – на 0,9%.
Снизились по сравнению с октябрем цены на:
- фрукты – на 8,9%;
- кофе – на 4,1%;
- оливковое масло – на 2,0%;
- свинину – на 1,7%;
- фруктовые соки – на 1,1%;
- маргарин – на 1,0%.
А вот с начала года выросли цены на:
- гречневые крупы – на 47,9%;
- сахар – на 27,5%;
- подсолнечное масло – на 17,7%;
- фрукты – на 12,9%;
- говядину – на 10,2%;
- хлеб – на 10,1%;
- яйца – также на 10,1%;
- макаронные изделия – на 7,5%;
- рис – на 6,9%;
- молоко – на 4,0%;
- масло – на 3,1%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 2,3%.
Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на овощи – на 19,4%, мясо птицы – на 7,6%, кисломолочную продукцию – на 1,7%.
В Луганской области динамику цены на гречку не представили. Но в ноябре из продуктов больше всего подорожали (немного меньше, чем на Донетчине):
- овощи – на 10,8% (хотя в целом за год их цена упала на 15%);
- сахар – на 7,6%;
- молоко и подсолнечное масло – по +3,6%.
Также здесь подешевели фрукты.
За год на Луганщине больше всего выросли цены на:
- сахар – на 40,1% (на 13% больше, чем на Донетчине);
- фрукты – на 16,9 (на 4% больше);
- яйца – на 14,2% (на 4% больше);
- хлеб – на 9,9% (на 0,2% меньше).
В Луганской области с начала года подешевели овощи (на 15%) и молоко (на 3%).
Зміни споживчих цін на товари та послуги у Луганській області, %
Листопад 2020 р. до
жовтня 2020
|
грудня 2019
Споживчі ціни
1,4
3,9
Продукти харчування та безалкогольні напої
1,8
3,7
Продукти харчування
1,9
3,7
хліб і хлібопродукти
2,1
8,9
хліб
2,7
9,9
макаронні вироби
2,0
4,9
м’ясо та м’ясопродукти
0,4
1,6
риба та продукти з риби
0,3
3,4
молоко
3,6
-3,0
сир і м’який сир (творог)
0,9
3,5
яйця
2,9
14,2
масло
0,9
4,0
олія соняшникова
3,6
7,5
фрукти
-1,0
16,9
овочі
10,8
-15,1
цукор
7,6
40,1
Безалкогольні напої
0,3
4,8
Алкогольні напої, тютюнові вироби
1,1
9,4