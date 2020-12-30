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Обворовывал земляков: В Мариуполе приговорили патрульного «ДНР»

30.12.20 21:09
В Донецке
В Донецке / Фото: tass.ru

36-летний житель Мариуполя приговорен к 4 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и кражи в родном городе. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает прокуратура Донецкой области.

Прокурором в суде доказано, что в 2014 году мужчина вступил в ряды «ДНР» и в течение нескольких месяцев патрулировал территорию Ленинского и Буденновского районов города Донецка с целью выявления лиц, несогласных с новым режимом. После он вернулся в Мариуполь.

В сентябре 2019 – января 2020 годов злоумышленник совершил ряд краж в Мариуполе, проникнув в частные домовладения на территории Левобережного района, где похитил имущество хозяев.

В итоге, в Мариуполе суд в отношении мариупольчанина вынесен приговор за участие в незаконных вооруженных формированиях и совершение краж (ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Мужчина был осужден к 4 годам лишения свободы.

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