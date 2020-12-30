Из Харькова в Донецк и обратно: Дорога стала дешевле, даже несмотря на взятки

25-летняя Екатерина – переселенка из Донецка, сейчас живет в Харькове (имя изменено в целях безопасности). В неподконтрольном Донецке у нее остались родные, попасть к которым в условиях карантина стало в разы сложнее, дольше и дороже. Екатерина рассказала, почему дорога в Донецк ей обошлась в 2 раза дешевле, чем полгода назад, а также какие карантинные меры сейчас действуют на этом маршруте, передают «Свои.city».

Дорога Харьков – Донецк

– Если вам нужно срочно приехать в Донецк, то запаситесь деньгами. Это, наверное, самый первый совет. Хотя есть нюансы. Моя прошлая поездка была в разгар карантина, июле 2020 года. И дорога обошлась мне намного дороже, чем сейчас. Тогда в одну сторону я отдала 3500 грн (не рублей!). Сейчас перевозчиков стало больше, и цена стартует с 1700 грн.

Какой маршрут? Ехать придется через Россию, пересекать пограничный пункт «Гоптовка» (Харьковская область). Из Харькова, с автовокзала, меня забрали в 16:00 и привезли на Гоптовку. Там придется ждать автобус, который везет до таможни Украины, а потом до РФ. Бывает такое, что перевозчики не предупреждают об автобусе, который ходит раз в 4 часа.

Это миниавтобус на 8 человек. Ни о какой дистанции в нем речи быть не может. Ехали без масок, на границе – надели.

Маски просят снять, чтобы сверить с фото в документах. Для выезда из Украины вам необходим загранпаспорт. На украинской границе вас проверяют по-полной: начиная с паспорта, заканчивая открытым чемоданом и обыском с собакой. Здесь пришлось сказать, что еду к родственникам в Россию. На украинской границе очень следят за дистанцией. Не пропускают человека, пока не закончат досмотр перед ним.

Потом идешь 1,5-2 километра до российской таможни. Возле ворот ждут погранцы РФ и направляют в медчасть, где измеряют температуру и пишут «здоров» (ковид, все-таки).

После проверяют паспорт гражданина Украины и вещи. Да, на украинской таможне вам нужен загран, на российской – паспорт гражданина Украины. Главное, указать в миграционной карте «транзит». Укажете другую цель – могут не пустить.

Потом еще километр идешь к автобусу и едешь целую ночь. Около 11 утра мы были на российском пункте пропуска «Успеновка».

На смежном контрольно-пропускном пункте «ДНР» (он называется более кратко – «Успенка», – ред.) уходит много времени, чтобы попасть на неподконтрольную территорию. Заполняешь 4 листа с вопросами: где будешь проходить самоизоляцию 14 дней, все паспортные данные, обязанность отчитываться своему участковому врачу в определенное время о состоянии здоровья и его номер телефона, кто будет с тобой жить в одной квартире. Здесь много бюрократии, хаос и никакого сервиса.

Но ты еще не в Донецке! До него нужно доехать через Горловку, Дебальцево. Это еще плюс 2 часа.

В целом дорога из Харькова в Донецк заняла у меня 22 часа и стоила 1700 грн.

Фактически по украинскому законодательству вы совершаете административное нарушение – пересечение неконтролируемого участка российско-украинской границы. Это нужно осознавать, несмотря на обстоятельства.

Что с самоизоляцией в Донецке

– По приезду становишься на учет в больнице, идешь на самоизоляцию. Местная «полиция» может проверять, соблюдаешь ты ее или нет. С моими попутчиками мы создали общий чат в вайбере. Только к одной девушке пришли около 20:00, а ее не было дома. Что было дальше – мне неизвестно.

На следующий день я сама поехала к своему участковому врачу, объяснила ситуацию, что у меня родные в больнице после операции и я не могу сидеть 14 дней дома.

Я соврала врачу, что ехала не с подконтрольной части Украины, сказала – из Москвы, чтобы меня не отправили на изоляцию в больницу

Мы договорились, что я буду каждый день звонить в 10:00 медсестре и отчитываться о состоянии здоровья. Один раз она сама позвонила, когда я ее не набрала.

По завершению самоизоляции, я пришла в больницу и мне выписали справки, что я здорова и прикрепили их к моей к местной медкарте. С этими справками я ехала обратно, ведь именно в 14-й день уезжала оттуда. Никто на срок даже не смотрел и справки не доставала.

Дорога Донецк – Харьков

– Процедура аналогичная. Но в «ДНР» не смотрят, как давно ты въехал. На российско-украинской границе въезжать на территорию Украины можно по паспорту гражданина Украины, а не по заграну, как при выезде.

Когда я приехала на российско-украинскую границу, то российские пограничники меня в дождь продержали 2,5 часа. Подозревали, что у меня есть паспорт «ДНР» или РФ. У меня, естественно, нет ни одного, ни другого паспорта. Все паспорта только Украины. В итоге, я промерзла, промокла и хотелось кричать на них крепким матом.

На украинской границе все прошло спокойно и быстро. Откупиться от самоизоляции, которое контролируется мобильным приложением «Вдома», здесь реально. Стоит это 250-500 грн, зависит от смены. Ты говоришь пограничникам, где якобы «будешь ее проходить», но по факту не авторизируешься в приложении.

В общую сумму моей поездки – 3500 гривен – входит взятка, чтобы не проходить самоизоляцию.

Сверхтайну я не раскрыла, вся информация есть в общем доступе в группах в соцсетях и Телеграме.

Почему пришлось ехать через Россию, а не КПВВ на Донбассе

– Чтобы проехать через КПП «ДНР» в Еленовке (единый транспортный колидор с украинским КПВВ «Новотроицкое», – ред.), необходимо подавать заявку на въезд в «республику» (через почту или через Телеграмм-бот @ShtabDNR_bot). Когда я отправляла документа в «штаб ДНР» по почте, то все время она была перегружена Я подавала заявку и так, и так, но ответили через 2,5 недели. Сказали «Мы даем вам доступ на въезд на такое-то число. Вы будете ехать?». Но за эти 2,5 недели я успела и приехать, и выехать.

При этом разрешения на въезд в «ДНР» из России не требуют.

Когда едешь через Россию транзитом, ты проходишь самоизоляцию дома. В моем случае это было на руку, родственники в больнице были. А когда едешь через КПВВ на неподконтрольную, то на стороне «ДНР» ждет автобус, который увозит тебя в больницу на изоляцию (10-14 дней, некоторых отпускают раньше). В моем случае мне никак нельзя было лежать в больнице на изоляции.

Никаких тестов на коронавирус на этом маршруте Харьков – Донецк – Харьков у меня не требовали.