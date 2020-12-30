В новогоднюю ночь: Как вырастут цены на такси в Мариуполе

Традиционно цены на такси в ночь на 1 января растут вдвое. Об этом уже озвучили таксисты Мариуполя, передает «Сайт города Мариуполя».

Двойному тарифу есть несколько причин:

в новогоднюю ночь на работу выезжает меньшее количество автомобилей, в то же время спрос на услуги такси возрастает;

даже самые заядлые автолюбители отказываются садиться за руль, предпочитая праздник в кругу семьи;

сами таксисты, которые встречают Новый год за баранкой, а не за столом, хотят получить достойную денежную компенсацию.

Так, в мариупольской службе такси «838» заявили, что тариф будет однозначно в 2 раза больше, чем стандартный. Это будет длиться до утра 1 января.

В такси «Максим» сказали, что скорее всего также будет двойной тариф и сэкономить на поездке не удастся. К примеру, если сегодня путь в 5 км от площади Свободы маршрут до магазина «Шанс» на проспекте Нахимова стоит 49 грн, то завтра тот же маршрут будет стоить вдвое дороже.

Диспетчер такси «Лидер» проинформировала, что цена будет в большей степени зависеть от количества свободных машин в районе клиента.

Также в новогоднюю ночь помимо официальных такси будут работать и частные перевозчики.