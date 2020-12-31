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В Украине 9699 новых случаев COVID-19

31.12.20 09:08

В Украине за сутки зафиксировано 9699 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2704 человека;
  • летальных случаев – 209;
  • выздоровели – 11803 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38932, методом ИФА – 19615).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело 1 055 047 человек, из них:

  • выздоровели – 709 993 человека (67% от всех заболевших);
  • на лечении – 326 521 пациент (30%);
  • летальных случаев – 18 533 (1,8%).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 111471 случай;
  • Винницкая область – 22 500 случаев;
  • Волынская область – 33 016 случаев;
  • Днепропетровская область – 58 561 случай;
  • Донецкая область – 36 391 случай;
  • Житомирская область – 39 202 случая;
  • Закарпатская область – 28 200 случаев;
  • Запорожская область – 54 088 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
  • Киевская область – 59204 случаи;
  • Кировоградская область – 8448 случаев;
  • Луганская область – 10 508 случаев;
  • Львовская область – 61 268 случаев;
  • Николаевская область – 30 900 случаев;
  • Одесская область – 71 125 случаев;
  • Полтавская область – 36 079 случаев;
  • Ровенская область – 40 990 случаев;
  • Сумская область – 40 642 случая;
  • Тернопольская область – 34 023 случая;
  • Харьковская область – 69 377 случаев;
  • Херсонская область – 17 752 случая;
  • Хмельницкая область – 39 187 случаев;
  • Черкасская область – 39 011 случаев;
  • Черновицкая область – 40 017 случаев;
  • Черниговская область – 29 897 случаев.

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