В Украине 9699 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 9699 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2704 человека;

летальных случаев – 209;

выздоровели – 11803 человека;

проведено тестирований за сутки – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38932, методом ИФА – 19615).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело 1 055 047 человек, из них:

выздоровели – 709 993 человека (67% от всех заболевших);

на лечении – 326 521 пациент (30%);

летальных случаев – 18 533 (1,8%).

Количество заболеваний в регионах: