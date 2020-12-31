8210 евро за сутки: Самая дорогая аренда квартиры в Киеве на Новый год (Фото)

Самая дорогая аренды квартиры в Киеве на новогоднюю ночь – 284 тыс. грн или 8210 евро. И это цена за сутки, передает «Сегодня.ua».

В заоблачный прайс входит около 50 кв. метров, 2 спальни, кухня с диваном, ванная с туалетом и балкон с видом на торгово-развлекательный центр «Гулливер».

Квартира ухоженная и минималистичная, что сейчас модно. Но эффекта «вау» нет, если сопоставить квартиру с ее стоимостью в 284 тыс. грн за сутки. Позолоты и лакшери мебели здесь нет.

Кухня, ванная и прихожая выдержаны в тех же цветах, что и спальни. Поместиться в квартире может до 6 человек, потому что есть не только двуспальные кровати, но и диваны.

Квартиру позиционируют как VIP-класс. По крайней мере, в заголовке к объявлению, но обещанных премиальных предложений нет. Хотя, предлагают бесплатную парковку у подъезда и классный вид из окна на любимый шопоголиками «Гулливер». Но самое интересное – мероприятия и вечеринки в квартире запрещены!

Более того, арендаторам квартиры придется еще оплатить 40 274 грн сборов в приложении и 865 грн за уборку (хотя в описании аренды указано, что она бесплатная). В результате получится чек на 325 452 грн за сутки. За эти деньги можно было бы год арендовать однокомнатную квартиру в центре Киева.

А вот 6 января эту же квартиру можно арендовать всего за 66 евро.

К слову, в самом дорогом отеле столицы – «Интерконтинентале», королевские апартаменты стоят дешевле на 810 евро, чем эта квартира на 24 часа. Их цена – 7400 евро за 212 кв. метров. Помпезность и роскошь характеризуют номер.

Апартаменты в «Интерконтинентале»

А, например, в Нью-Йорке вы могли бы за 8187 евро в новогоднюю ночь арендовать дом с 5-ю спальнями и 6-ю ванными комнатами.

Квартира в Нью-Йорке

Отзывы на сайте объявлений о самой дорогой квартире в основном от иностранцев. Вероятно, арендаторы нацелены сдать квартиру именно им. Так как мало кто из местных готов заплатить свои 284 тыс. грн за квартиру, которая в аренду за месяц должна стоить в 10 раз меньше.