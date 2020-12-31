Сводка из зоны ООС за 30 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня, в «ДНР» говорят о двух нарушениях.

По данным штаба ООС, на Донетчине противник открывал огонь в сторону украинских позиций вблизи Авдеевки – стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку от Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался на Луганщине. «С целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной», – говорится в сообщении.

«На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», – добавили в штабе ООС.

На остальных участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

В «ДНР» заверяют, что ВСУ обстреливали их позиции 2 раза, «общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 3 единицы… применялись гранатометы и стрелковое оружие». Под огнем оказались районы поселков Старомихайловка и Минеральное на донецком направлении. Применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» нарушение «режима тишины» не зафиксировали.