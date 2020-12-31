В «Л-ДНР» каждый 11-й больной коронавирусом умирает

За прошедшие сутки в «ДНР» – 235 новых случаев COVID-19 и 18 пациентов скончались, в «ЛНР» – 26 заболевших, о летальных случаях не сообщается. Таковы данные «республиканских минздравов», озвученные сегодня, 31 декабря.

Так, в «ДНР» за 30 декабря проведено 467 исследований, из них выявлен 225 случаев заболевания и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. 18 пациентов скончались.

«За сутки выявлено 106 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 88. Всего на лечении 1704 пациента с пневмониями, из них 646 на кислородной поддержке (+27 за сутки)», – говорится в сообщении «минздрава ДНР».

С начала пандемии в «республике» зарегистрировано 15 318 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 9513 человек (62% от всех заболевших);

на лечении – 4427 пациентов (29%);

летальных случаев – 1378 (9%), т.е. умирает каждый 11-й пациент.

В «ЛНР» за сутки коронавирусом заболело 26 человек.

С начала пандемии в «республике» зарегистрировано 2108 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1748 человек (83% от всех заболевших);

на лечении – 186 пациентов (9%);

летальных случаев – 174 (8%), т.е. умирает каждый 12-й пациент.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 30 декабря) – 35 905 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 699), Луганской области (на 30 декабря) – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациента, летальных случаев – 287).