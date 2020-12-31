Не только Новый год: Какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 декабря – это, прежде всего, канун Нового года. В последний день года, во всем мире идет активная подготовка к встрече Нового 2021 года: подводятся итоги, раздаются долги, прощаются обиды, загадываются желания, а семьи и близкие люди собираются за праздничным столом в новогоднюю ночь, передают «Сегодня.ua».

Но 31 декабря – это не только новогодний день. Также сегодня:

День солидарности азербайджанцев всего мира – отмечает Азербайджан, начиная с 1991 года;

День Революции Ганы – отмечается в честь событий 1981 года.

У католиков 31 декабря чтится память Папы Римского Сильвестра I, святителя и одного из первых проповедников.

31 декабря в православной церкви чтится память мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула, преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского. Прославление праведного Симеона Верхотурского. Память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила Сингелла, исповедника.

В народе 31 декабря отмечался Модестов день. Святого Модеста считали хранителем домашнего скота, а потому ему молились о защите от хищников и от падежа. В день Модеста традиционно устраивались застолья, чтобы отблагодарить святого за заботу. По этому дню предсказывали погоду, для чего брали 12 коробочек с солью – по числу месяцев. На следующее утро смотрели, в которой соль стала мокрой, тот месяц будет влажным.

Приметы на 31 декабря: