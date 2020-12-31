На Донетчине выявили 486 новых больных COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 486 жителей. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Также за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек:

3 – в Краматорской ОТГ;

2 – в Константиновской ОТГ;

по 1 – в Часовоярскиой, Дружковской, Авдеевской и Великоновоселковской ОТГ.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 36 391 случай заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 25 267 человек (69% от всех заболевших);

на лечении – 10 416 пациентов (29%);

летальных случаев – 708 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 905 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 699), Луганской области (на 30 декабря) – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациента, летальных случаев – 287).

В «ДНР» – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2108 случаев заражения (выздоровели – 1748 человек, скончались – 174 человек).