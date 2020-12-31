Как инженер из Горловки стала сыроваром в Северске, а торгует – в Славянске (Фото)

Переселенка из Горловки, мать троих детей Наталья Лукьянова в октябре этого года открыла в Славянске магазин крафтовых (ремесленных) продуктов «НашеUA», где продает эксклюзивные сыры собственного изготовления и товары других местных брендов. А производство предпринимательницы находится в городе Северск (45 км от Славянска), передают «Свои.city».

До событий 2014 года Наталья Лукьянова работала инженером-электриком на одном из предприятий Горловки. С началом войны семья переехала в Днепр, где у мужа Натальи была длительная командировка. Через полгода командировка закончилась, и чета Лукьяновых решила переехать «поближе к дому», в город Северск Донецкой области. Супруги надеялись, что Горловку вскоре освободят и можно будет вернуться к привычному образу жизни.

«В 2017 году у меня закончился декретный отпуск. Прежнее место работы осталось на оккупированной территории, возвращаться было некуда, пришлось начинать жизнь с чистого листа», – говорит Наталья Лукьянова.

После долгих размышлений Наталья решила основать небольшое производство сыров. Средства на открытие бизнеса получила в рамках областной программы «Украинский донецкий куркуль». Первый сорт собственноручно сделанного сыра назвала «Северский» – в честь города, который стал ее второй малой родиной.

Победа в конкурсе от Красного Креста позволила Наталье развивать «Северскую сыроварню»: она приобрела новое оборудование для изготовления сливочного масла. Но главную проблему бизнеса это не решило.

Наталья в сыроварне

«Основная проблема, с которой мне пришлось столкнуться – это сбыт. Сначала я обратилась в супермаркеты, общалась с менеджерами, возила свой сыр на дегустацию, но оказалось, что для такого сотрудничества у меня слишком маленькие объемы. Максимум, на что соглашались торговые сети, – использовать мою сыроварню как сырьевое производство. Но это меня не устраивало, так как хотелось заявить о себе как о производителе», – рассказывает Наталья.

С маленькими магазинами не получилось сработаться – у продукции переселенки достаточно короткий срок годности.

«Смущало то, что мой товар перед тем, как попасть на витрину, будет как-то транспортироваться, где-то храниться и так далее. Я как производитель несу ответственность за свою продукцию, поэтому мне важно знать, что к покупателю она попала в отличном состоянии. Стало понятно, что нужно как-то организовывать прямую продажу», – поясняет Наталья.

До введения карантина в «Северской сыроварне» работала сама Наталья и два наемных работника. Когда ввели жесткие ограничения, производство пришлось остановить, а сотрудников рассчитать.

В кризисный период Наталья рассматривала вероятность перехода на массовое производство сыров. Для этого пришлось бы использовать не натуральные продукты, а порошковые заменители. Говорит, что даже сделала пробный образец сыра, который и по виду, и по вкусу почти не уступал натуральному. «Но позже поняла, что не смогу этим заниматься, потому что вкладывать в такой продукт душу невозможно, а без этого работать мне будет некомфортно. Поэтому в итоге остановилась на том, чтобы делать все-таки что-то индивидуальное, но попытаться продавать самостоятельно», – отмечает она.

Паузу в работе сыроварни Наталья посвятила продумыванию концепции будущего магазина. Собственных финансов для открытия торговой точки ей не хватало, поэтому она подала заявку на очередной грант. Через 3 месяца она победила в конкурсе.

Готовясь к открытию, Наталья Лукьянова много внимания уделила изучению спроса: опрашивала знакомых, проводила анкетирование в социальных сетях, интересовалась, как, по мнению потенциальных клиентов, должен выглядеть магазин и какие товары там должны быть представлены. Так родилась идея открыть магазин для продуктов от маленьких частных производств.

«Благодаря опросам, я не только определилась с форматом, но даже расширила ассортимент своей продукции – начала делать йогурт и кефир. Но я понимала, что только моей сыроварни для магазина мало, поэтому начала предлагать сотрудничество другим предпринимателям, которые делают небольшие партии эксклюзивной продукции и так же, как я, испытывают проблемы со сбытом. В 2019 году я участвовала в выставке "СхідЕкспо", набрала кучу визиток и познакомилась несколькими предпринимателями лично. Очень порадовало, что все, к кому я обратилась, с удовольствием откликнулись», – рассказывает предпринимательница.

Сейчас в магазине «НашеUA» продается продукция предпринимателей из Краматорска, Сватово, Запорожья и Киевской области. Ассортимент пока небольшой: молочная и кисломолочная продукция, мед, соусы, шоколад, пастила и продукты на основе кизила. Но все товары эксклюзивные, а это привлекает клиентов.

«Честно говоря, открывая магазин, я для себя решила так – если ничего не получится, то я бросаю эту сферу, закрываю производство, продаю оборудование и устраиваюсь на наемную работу. Но вроде бы пока все получается, так что, наверное, буду продолжать», – признается Наталья.

К выбору места для магазина Наталья тоже подошла со всей ответственностью. «Я изначально решила, что первый магазин буду открывать либо в Краматорске, либо в Славянске. Две недели выбирала места, где можно было бы открыться, становилась там и считала сколько проходит людей. Второе, что меня интересовало, – цена аренды (в Славянске она, хоть и ненамного, но ниже). Нынешнее помещение на улице Васильевской я нашла, можно сказать, случайно – проходила мимо, увидела объявление о сдаче в аренду. Позвонила, обсудила условия с собственником и заключила договор. Теперь вот стою за прилавком, хотя раньше и представить себе не могла, что когда-нибудь буду этим заниматься», – рассказывает Наталья.

Магазин в Славянске

По словам героини, за первый месяц работы магазин начал пользоваться популярностью и даже обзавелся постоянными клиентами, которые рекомендуют его своим знакомым. «Сарафанное радио», как и продвижение бренда «НашеUA» в социальных сетях, создает заведению неплохую рекламу.

Как заверяет Наталья, те, кто хоть раз что-то купил в магазине, обязательно приходят снова. О бойкой торговле говорить пока не приходится, но основательница «НашеUA» и не имела иллюзий о быстром успехе.

«К концу первого месяца работы мы по финансам вышли в ноль. И это, я считаю, нормально. Киевский эксперт, под руководством которого я просчитывала свой проект, даже говорит, что это очень круто. Я, естественно, не обольщаюсь, но сама вижу, что динамика продаж положительная. Сейчас моя сыроварня работает один день в неделю – исключительно на потребности магазина в Славянске. Продукцию делаем вдвоем с мужем, нанимать работников необходимости пока нет. Но думаю, что уже скоро придется подумать об увеличении объемов, так что дальше посмотрим», – оценивает ситуацию предприниматель.

Работая за прилавком, Наталья продолжает собирать информацию – интересуется у покупателей, что бы они хотели видеть в продаже, тем самым расширяя ассортимент. Так она выяснила, например, что клиенты предпочли бы покупать натуральный яблочный сок. Для сотрудничества производителям предлагает самые демократичные условия.

«Никакой платы за услугу продажи я с производителей не беру, продукцию у них принимаю просто на реализацию. Ценовую политику тоже никому не диктую, ведь каждый вправе сам оценивать свой труд. Более того, каждый поставщик может участвовать в маркетинге, предлагать идеи по обустройству магазина, способах продажи и т.д. И люди охотно в это включаются, ведь такое взаимодействие всем приносит выгоду», – констатирует Наталья.