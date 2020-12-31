В Мариуполе показали яркую новогоднюю площадь (Видео)

В Мариуполе праздничная площадь Свободы сияет новогодними огнями и предлагает горожанам зимние аттракционы. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Мариупольской горсовет.

В частности, среди развлечений: тюбинговой горка для взрослых и детей, венецианская карусель и рельсовый паровозик.

«Здесь можно создать проекцию собственной новогодней игрушки, прогуляться яркими аллеями, сделать атмосферные фото и полакомиться вкусностями», – говорится в сообщение.

В горсовете показали, как преображалась площадь к новогодним праздникам: