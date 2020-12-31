Громкий арест в «ДНР»: Асеев подтвердил переписку с Манекиным (Скрины)

Украинский журналист, экс пленник «ДНР» Станислав Асеев подтвердил свою переписку с пропагандистом «ДНР» Романом Манекины, которого в четвертый раз арестовали в «ДНР» 25 декабря.

После задержания Манекина в Донецке «МГБ ДНР» его обвинили в сотрудничестве «с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики».

Первая публичная переписка Манекина и Асеева произошла в октябре 2020 года. «Республиканец» 18 октября написал пост об украинском журналисте, о его плене в «ДНР». В комментариях к посту Асеев объяснил Манекину, что представленная информация не соответствует действительности. В ответе Манекин пообещал проверить описанные украинским журналистом доводы. Также разговор шел о пленнике Валерии Матюшенко, Манекин пообещал «приложить усилия, чтобы он вышел на свободу».

Этот разговор закончился переходом общения в «личку».

27 декабря в соцсетях опубликовали первый вариант личной переписки Манекина и Асеева, в котором шла речь о помощи в освобождении украинцев из плена «ДНР». И якобы Асеев «за работу» перевел «республиканцу» 2000 евро. На следующий день, 28 декабря, «МГБ ДНР» сообщило о задержании Манекина.

Однако 28 декабря на телеграм-канале «Донецкий абориген» (его связывают с «республиканским» оппозиционером Андреем Пургиным) заявили, что взломали все аккаунты Манекина и обнародовали похожую, но все-таки иную переписку – в ней речи о деньгах не шло. Сам Станислав Асеев подтвердил изданию «Новости Донбасса» что приведенные сообщения из «лички» Манекина идентичны их переписке.

В комментарии «Острову» Станислав Асеев расценивает упоминание свой фамилии в «деле Манекина» как информационную спецоперацию «МГБ ДНР».

В частности, Станислав рассказал, что узнал о существовании Манекина примерно 2 месяца назад. «Один из бывших пленных кинул линк на его пост обо мне в Фейсбуке. Почему-то этого человека интересовала моя судьба, и он написал обо мне и о Игоре Козловском (ученый, освобожденный из плена «ДНР» по обмену в 2017 году, – ред.) в Фейсбуке. Понятно, что человек враг, и я не реагировал на этот пост. Потом он написал второй пост, в котором уже был полный бред о том, что якобы я, когда сидел в подвале "МГБ" имел ноутбук и писал что-то для них из той камеры, которая на самом деле была женская. В общем понаписывал там полную чушь, и я написал комментарий под этим постом: "Если вас интересует моя судьба, обратились бы ко мне, я рассказал бы, как все было на самом деле, а не собирали слухи". И он задал мне несколько вопросов, на которые я дал по пунктам ответы, на этом переписка закончилась», – рассказал Асеев о своем общении в Фейсбуке, которое было в конце ноября этого года.

Он подчеркнул, что первая выложенная в соцсеть их скобы переписка (с упоминанием денег) не имеет никакого отношения к реальности. «Они ("МГБ ДНР", – ред.) просто скачали мою аватарку, сделали отдельный аккаунт и понаписывали все, что только захотели. Это стандартная практика "МГБ", по которой еще, когда я был в подвале, они ловили людей. Это очень просто делается, и является достаточным основанием для того, чтобы завести "уголовное дело" по статье "шпионаж". Если человек отказывается, что эта переписка реально существует, его просто крутанут, ударят пару раз электричеством, и он все подпишет», – говорит журналист.

Он считает, что появление фейковой переписки является информационной "спецоперацией МГБ ДНР", что означает, что Манекин останется в подвалах надолго.

«Если они так заморочились и отдельно создали фейковый аккаунт и написали переписку, значит, это делалось для того, чтобы его бросить на подвал. Потому что, как мне объяснил Денис Казанский (представитель в Трехсторонней контактной группе, – ред.), Манекин, хоть и сторонник "русского мира", но он постоянно критикует власти "ДНР", Суркова и тех, кто стоял у основания. И по всей видимости, "мгбшники", отслеживали комментарии в Фейсбуке, и в конечном итоге через 2 месяца это вылилось в то, что его арестовали», – пояснил Асеев.

«Я не думаю, что он уже выйдет оттуда, если сделали такую информационную спецоперацию, хоть и топорную, но этого достаточно, чтобы человека посадить по статье, для выхода по которой остается только вариант обмена. Мне понятно, что это сделано для того, чтобы посадить его на подвал. На меня это не может повлиять никак. Говорят, что там мелькают еще фамилии, поэтому, возможно, что найдут какую-то шпионскую сеть и на подвал могут быть отправлены и другие люди», – заключил бывший узник «ДНР».

Напомним, что Роман Манекин родился в Макеевке в 1965 году, ему 55 лет. Но в 90-е годы переехал в Москву, имеет российское гражданство. В марте 2014 года вернулся в Макеевку для участия в «русской весне». Со временем смог переехать в Донецк, где по сей день снимает квартиру. Он характеризует себя как «убежденный ДНР-овец, в базах данных СБУ с 2000 года».

Макеевчанин регулярно публикуется в соцсетях, посты его сумбурны и эмоциональны. Но главный посыл – критика «главы ДНР» Дениса Пушилина. В прошлом году Манекин даже написал письмо Владимиру Путину, в котором обвинил «главу ДНР» в проукраинской позиции.

Его задерживали в «ДНР» уже 4 раза:

весной 2015 года. «Мой первый арест был связан с публикацией в сети интернет петиции с обращением в генеральную прокуратуру ДНР с требованием привлечь к уголовной ответственности гр. Пушилина Д.В. за публичное высказывание в Минске о том, что ДНР – это Украина», – писал Манекин;

в октябре 2017 года, тогда его делом занимался «УБОП МВД ДНР». Он просидел в ИВС более месяца. «Второй захват был связан с публикацией в сети информации о домашнем аресте министра МВД ДНР А. Дикого и его окружения», – считает «республиканец». В «ДНР» же объяснили арест Манекина получением информации о «государственном перевороте». В этот раз в его защиту неожиданно выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она потребовала найти пропавшего гражданина России. Сразу после этого Манекин вернулся домой – живым, но со сломанной ногой (он до сих пор ходит с палочкой). Никакого обвинения ему предъявлено так и не было, дело просто спустили на тормозах.

25 сентября 2020 года Манекина задержали за его публикации в соцсети касательно «главы ДНР» Дениса Пушилина. Блогера отпустили уже к вечеру этого дня;

25 декабря 2020 года. В «МГБ ДНР» заявили, что проверяют возможное сотрудничество Манекина с украинским журналистом Станиславом Асеевым (в «МГБ» формулируют – «с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики»).

В Донецке Манекин женился второй раз. Однако новая супруга, по его словам, «не была готова к такой "совместной жизни". В результате, мы разъехались». Дело в том, что женщина также пострадала при задержании супруга в 2017 году. «Жена никогда не интересовалась политикой, не вникала в мои дела. Но при аресте бандиты УБОПа захватили и ее. Одевали на голову мешок, подвергли многочасовому "опросу", прочим "удовольствиям"», – отмечал пропагандист.

После он использовал бывшую супругу в качестве собственного пиара в борьбе как с Пушилиным, так и с иными «чиновниками».

Так, одна из излюбленных тем Манекина 2020 года – борьба с главой «пенсионного фонда ДНР» Галиной Сагайдаковой. Он посчитал личным вызовом то, что у его бывшей супруги возникли проблемы с оформлением пенсии в «ДНР». Пенсию женщина смогла получить лишь спустя 7 месяцев, и Манекин связал это лишь с тем, что она являлась его супругой.

Потом женщине в августе отказали в трудоустройстве в школе № 11 Донецка. И это опять вылилось в серию постов, в которых Манекин постоянно подчеркивает, что это месть лично ему от «республиканской верхушки». Т.к. в школе № 11 учится Кира Пушилина – дочь «главы ДНР» Дениса Пушилина, а также ребенок руководителя «центрального исполкома» общественного движения «Донецкая республика» (правящая в «ДНР» партия) Алексея Муратова, и «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой.

Манекин имеет связи с разными руководителями в «ДНР», которые периодически ему «сливают» компромат, а блогер охотно его публикует. Также одни из тем блогера – критика работы «паспортных столов», больниц Донецка и других аспектов жизни в «республике». Кроме этого он писал, как «на подвалах» в Донецке без суда и следствия томятся сотни россиян, бывших «ополченцев».