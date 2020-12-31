На два дня: Стоимость «новогоднего» такси в Донецке вырастет вдвое

Стоимость такси в неподконтрольном украинской власти Донецке в новогоднюю ночь вырастет вдвое, также такая цена частично будет держаться в последующие дни. Об этом сегодня, 31 декабря, в соцсети сообщил «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг.

«Сегодня с 20:00 и до полуночи стоимость проезда в такси увеличится в 1,5 раза. А с ночи 1 января и весь день пассажиры будут перемещаться по городу по двойному тарифу. А это минимум 200 руб. (78 грн по местному курсу валют на 31.12.20, – ред.)», – написал Бриг.

2 января удвоенная цена на услуги такси будет взиматься за период с полуночи и до 5 утра. А уже днем 2 января все службы вернутся к прежним расценкам.

Местные интернет-ресурсы добавляют, в период новогодних праздников цены на услуги такси повышаются в зависимости от времени суток и ряда иных факторов.

Так, в обычные дни у «Первого республиканского такси» начальная цена поездки (посадка и первые 5 км пути) обходится в 100 руб. (39 грн), каждый последующий километр – 17 руб. (7 грн). А, сегодня, 31 декабря:

с 5:00 до 20:00 цена проезда – на 30% дороже;

с 20:00 до 23:59 – на 50% дороже, чем в обычные дни;

с полуночи 1 января до 5 утра 2 января – двойной тариф. Таким образом, минимальная стоимость проезда составит 200 руб. (78 грн).

На предприятии, тарифы будут «скакать» до утра 3 января, но «двойных счетчиков» больше не будет. В частности, 2 января:

с 5:00 до 20:00 при повышенном спросе наценка составит 30%;

с 20:00 до полуночи будет действовать коэффициент 1,2 (+20%);

с полуночи до утра – 1,5 (+50%).

Донецкое такси «Приват» введет «двойные тарифы» с 20:00 дня сегодняшнего до начала 2 января. В обычные дни стоимость поездки до 5 км здесь тоже 100 руб.

Цены на услуги такси «977» чуть более демократичны – сегодня с 20:00 стоимость заказа повысится на 50%, двукратное увеличение будет действовать 1 января.

Напомним, что с 1 декабря в Донецке услуги такси подорожали в среднем на 25%.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной украинской власти части Донетчины в новогоднюю ночб такси также подорожает в 2 раза.