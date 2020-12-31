RU
Все новости

На Луганщине 6 жителей умерло от коронавируса

31.12.20 14:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Луганской области подтверждены 290 новых случая COVID-19, также 6 пациентов умерли от осложнений. 107 человек выздоровели. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались:

  • 69-летняя женщина и 75-летний мужчина из Лисичанска;
  • 89-летний мужчина из Рубежного;
  • два мужчины 83-х лет из Северодонецка;
  • 77-летний мужчина из Кременского района.

География выявленных новых заболеваний:

  • Лисичанск – 54;
  • Рубежное – 15;
  • Северодонецк – 79;
  • Беловодский район – 3;
  • Белокуракинский район – 13;
  • Кременской район – 5;
  • Марковский район – 2;
  • Новоайдарский район – 12;
  • Новопсковский район – 13;
  • Попаснянский район – 4;
  • Сватовский район – 46;
  • Станично-Луганский район – 15;
  • Старобельский район – 29.

С начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 10 508 человек, из них:

  • выздоровели – 7519 чел. (72% от всех заболевших);
  • на лечении – 2696 чел. (25%);
  • летальных случаев – 293 (2,8%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 417 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 281», – добавили в ЛугОГА.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодняшний день составляет 28,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 36 391 случай (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 708).

В «ДНР» – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2108 случаев заражения (выздоровели – 1748 человек, скончались – 174 человек).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк