На Луганщине 6 жителей умерло от коронавируса

За сутки в Луганской области подтверждены 290 новых случая COVID-19, также 6 пациентов умерли от осложнений. 107 человек выздоровели. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Луганская облгосадминистрация.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались:
- 69-летняя женщина и 75-летний мужчина из Лисичанска;
- 89-летний мужчина из Рубежного;
- два мужчины 83-х лет из Северодонецка;
- 77-летний мужчина из Кременского района.
География выявленных новых заболеваний:
- Лисичанск – 54;
- Рубежное – 15;
- Северодонецк – 79;
- Беловодский район – 3;
- Белокуракинский район – 13;
- Кременской район – 5;
- Марковский район – 2;
- Новоайдарский район – 12;
- Новопсковский район – 13;
- Попаснянский район – 4;
- Сватовский район – 46;
- Станично-Луганский район – 15;
- Старобельский район – 29.
С начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 10 508 человек, из них:
- выздоровели – 7519 чел. (72% от всех заболевших);
- на лечении – 2696 чел. (25%);
- летальных случаев – 293 (2,8%).
«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 417 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 281», – добавили в ЛугОГА.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодняшний день составляет 28,4%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 36 391 случай (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 708).
В «ДНР» – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2108 случаев заражения (выздоровели – 1748 человек, скончались – 174 человек).