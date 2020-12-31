В гривне суммы разняться: В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий

В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий. Суммы помощи в рублях идентичны в обеих «республиках». Но в гривневом эквиваленте суммы немного отличаются из-за разного местного курса валют, передают «Донецкие новости».

Так, по состоянию на сегодня, 31 декабря, в «ДНР» 1 грн = 2,55 руб., а в «ЛНР» – 2,62 руб.

Размеры пособий в «ДНР» и «ЛНР» с 1.01.2021

Виды помощи Размер пособия в «Л-ДНР» В гривневом эквиваленте на 31.12.20 «ДНР» «ЛНР» Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию достигшим пенсионного возраста 4 800 руб. 1 882 грн 1 832 грн лицам с инвалидностью I группы (подгруппа А) 5 760 руб. 2 259 грн 2 198 грн лицам с инвалидностью I группы (кроме подгруппы А) 5 520 руб. 2 165 грн 2 107 грн лицам с инвалидностью II группы 5 040 руб. 1 976 грн 1 924 грн лицам с инвалидностью III группы 4 800 руб. 1 882 грн 1 832 грн Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста 500 руб. 196 грн 191 грн Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I, II группы вследствие психического расстройства 5 000 руб. 1 961 грн 1 908 грн Единовременное пособие по беременности и родам 5 400 руб. 2 118 грн 2 061 грн Единовременное пособие при рождении ребенка 22 000 руб. 8 627 грн 8 397 грн Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет 4 000 руб. 1 569 грн 1 527 грн Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (выплачивается на каждого ребенка) 2 200 руб. 863 грн 840 грн Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам): одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка 1 800 руб. 706 грн 687 грн одному из родителей детей, в случае смерти другого родителя (на каждого ребенка) 5 760 руб. 2 259 грн 2 198 грн Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям 3 000 руб. 1 176 грн 1 145 грн доплата на ребенка в малообеспеченной семье 850 руб. 333 грн 324 грн Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях, находятся под попечительством и опекой: на ребенка в возрасте до 6 лет 8 220 руб. 3 224 грн 3 137 грн на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет 9 350 руб. 3 667 грн 3 569 грн Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 2 000 руб. 784 грн 763 грн Ежемесячная помощь лицам с инвалидностью с детства I группы (подгруппа А) 9 960 руб. 3 906 грн 3 802 грн I группы (подгруппа Б) 8 960 руб. 3 514 грн 3 420 грн II группы 5 760 руб. 2 259 грн 2 198 грн III группы 5 500 руб. 2 157 грн 2 099 грн Ежемесячная помощь на детей с инвалидностью 5 760 руб. 2 259 грн 2 198 грн Надбавка на уход за детьми с инвалидностью в возрасте до 6 лет (подгруппа А) 2 990 руб. 1 173 грн 1 141 грн от 6 до 18 лет (подгруппа А) 4 200 руб. 1 647 грн 1 603 грн в возрасте до 6 лет 840 руб. 329 грн 321 грн от 6 до 18 лет 1 380 руб. 541 грн 527 грн Денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям (на каждого ребенка) 3 100 руб. 1 216 грн 1 183 грн

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» с 1 января на 30% повышаются зарплаты и на 17 % пенсии. При этом в «ДНР» пенсии повышают на 20%, а зарплаты «бюджетникам» – на 28%