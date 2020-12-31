В гривне суммы разняться: В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий

В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий. Суммы помощи в рублях идентичны в обеих «республиках». Но в гривневом эквиваленте суммы немного отличаются из-за разного местного курса валют, передают «Донецкие новости».
Так, по состоянию на сегодня, 31 декабря, в «ДНР» 1 грн = 2,55 руб., а в «ЛНР» – 2,62 руб.
Размеры пособий в «ДНР» и «ЛНР» с 1.01.2021
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Виды помощи
Размер пособия в «Л-ДНР»
В гривневом эквиваленте на 31.12.20
«ДНР»
«ЛНР»
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Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию
достигшим пенсионного возраста
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4 800 руб.
1 882 грн
1 832 грн
лицам с инвалидностью I группы (подгруппа А)
5 760 руб.
2 259 грн
2 198 грн
лицам с инвалидностью I группы (кроме подгруппы А)
5 520 руб.
2 165 грн
2 107 грн
лицам с инвалидностью II группы
5 040 руб.
1 976 грн
1 924 грн
лицам с инвалидностью III группы
4 800 руб.
1 882 грн
1 832 грн
Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста
500 руб.
196 грн
191 грн
Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I, II группы вследствие психического расстройства
5 000 руб.
1 961 грн
1 908 грн
Единовременное пособие по беременности и родам
5 400 руб.
2 118 грн
2 061 грн
Единовременное пособие при рождении ребенка
22 000 руб.
8 627 грн
8 397 грн
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет
4 000 руб.
1 569 грн
1 527 грн
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (выплачивается на каждого ребенка)
2 200 руб.
863 грн
840 грн
Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):
одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка
1 800 руб.
706 грн
687 грн
одному из родителей детей, в случае смерти другого родителя (на каждого ребенка)
5 760 руб.
2 259 грн
2 198 грн
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям
3 000 руб.
1 176 грн
1 145 грн
доплата на ребенка в малообеспеченной семье
850 руб.
333 грн
324 грн
Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях, находятся под попечительством и опекой:
на ребенка в возрасте до 6 лет
8 220 руб.
3 224 грн
3 137 грн
на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет
9 350 руб.
3 667 грн
3 569 грн
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
2 000 руб.
784 грн
763 грн
Ежемесячная помощь лицам с инвалидностью с детства
I группы (подгруппа А)
9 960 руб.
3 906 грн
3 802 грн
I группы (подгруппа Б)
8 960 руб.
3 514 грн
3 420 грн
II группы
5 760 руб.
2 259 грн
2 198 грн
III группы
5 500 руб.
2 157 грн
2 099 грн
Ежемесячная помощь на детей с инвалидностью
5 760 руб.
2 259 грн
2 198 грн
Надбавка на уход за детьми с инвалидностью
в возрасте до 6 лет (подгруппа А)
2 990 руб.
1 173 грн
1 141 грн
от 6 до 18 лет (подгруппа А)
4 200 руб.
1 647 грн
1 603 грн
в возрасте до 6 лет
840 руб.
329 грн
321 грн
от 6 до 18 лет
1 380 руб.
541 грн
527 грн
Денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям (на каждого ребенка)
3 100 руб.
1 216 грн
1 183 грн
Как сообщалось ранее, в «ЛНР» с 1 января на 30% повышаются зарплаты и на 17 % пенсии. При этом в «ДНР» пенсии повышают на 20%, а зарплаты «бюджетникам» – на 28%