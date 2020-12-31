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В гривне суммы разняться: В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий

31.12.20 14:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повышают размеры соцпособий. Суммы помощи в рублях идентичны в обеих «республиках». Но в гривневом эквиваленте суммы немного отличаются из-за разного местного курса валют, передают «Донецкие новости».

Так, по состоянию на сегодня, 31 декабря, в «ДНР» 1 грн = 2,55 руб., а в «ЛНР» – 2,62 руб.

Размеры пособий в «ДНР» и «ЛНР» с 1.01.2021

Виды помощи

Размер пособия в «Л-ДНР»

В гривневом эквиваленте на 31.12.20

«ДНР»

«ЛНР»

Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию

достигшим пенсионного возраста

4 800 руб.

1 882 грн

1 832 грн

лицам с инвалидностью I группы (подгруппа А)

5 760 руб.

2 259 грн

2 198 грн

лицам с инвалидностью I группы (кроме подгруппы А)

5 520 руб.

2 165 грн

2 107 грн

лицам с инвалидностью II группы

5 040 руб.

1 976 грн

1 924 грн

лицам с инвалидностью III группы

4 800 руб.

1 882 грн

1 832 грн

Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста

500 руб.

196 грн

191 грн

Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью I, II группы вследствие психического расстройства

5 000 руб.

1 961 грн

1 908 грн

Единовременное пособие по беременности и родам

5 400 руб.

2 118 грн

2 061 грн

Единовременное пособие при рождении ребенка

22 000 руб.

8 627 грн

8 397 грн

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет

4 000 руб.

1 569 грн

1 527 грн

Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (выплачивается на каждого ребенка)

2 200 руб.

863 грн

840 грн

Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):

одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка

1 800 руб.

706 грн

687 грн

одному из родителей детей, в случае смерти другого родителя (на каждого ребенка)

5 760 руб.

2 259 грн

2 198 грн

Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям

3 000 руб.

1 176 грн

1 145 грн

доплата на ребенка в малообеспеченной семье

850 руб.

333 грн

324 грн

Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях, находятся под попечительством и опекой:

на ребенка в возрасте до 6 лет

8 220 руб.

3 224 грн

3 137 грн

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет

9 350 руб.

3 667 грн

3 569 грн

Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

2 000 руб.

784 грн

763 грн

Ежемесячная помощь лицам с инвалидностью с детства

I группы (подгруппа А)

9 960 руб.

3 906 грн

3 802 грн

I группы (подгруппа Б)

8 960 руб.

3 514 грн

3 420 грн

II группы

5 760 руб.

2 259 грн

2 198 грн

III группы

5 500 руб.

2 157 грн

2 099 грн

Ежемесячная помощь на детей с инвалидностью

5 760 руб.

2 259 грн

2 198 грн

Надбавка на уход за детьми с инвалидностью

в возрасте до 6 лет (подгруппа А)

2 990 руб.

1 173 грн

1 141 грн

от 6 до 18 лет (подгруппа А)

4 200 руб.

1 647 грн

1 603 грн

в возрасте до 6 лет

840 руб.

329 грн

321 грн

от 6 до 18 лет

1 380 руб.

541 грн

527 грн

Денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям (на каждого ребенка)

3 100 руб.

1 216 грн

1 183 грн

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» с 1 января на 30% повышаются зарплаты и на 17 % пенсии. При этом в «ДНР» пенсии повышают на 20%, а зарплаты «бюджетникам» – на 28%

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