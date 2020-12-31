2021-й для Украины будет сложным, но потом нас ждут большие перемены, – астролог

2021 год будет сложным для Украины, однако серьезные изменения в жизни страны наступят не ранее 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» спрогнозировала астролог Людмила Халанская.

«Очень сложный будет 2021 год, потому что главной планетой будет Уран, а Уран – это непредсказуемость, нечто неординарное, неожиданное, внезапное. Это, в том числе, пресловутые "черные лебеди", которые временами будут к нам прилетать. Поэтому приготовиться к каким-то неожиданностям будет очень сложно. Можно только мобилизоваться и понимать, что это возможно», – сказала Халанская.

Астролог отметила, что в Украине «к сожалению, никаких перемен в 2021 году ожидать не стоит, все будет в том же ключе, что и сейчас».

«Перемены нас ждут позже, в 2024 году – конкретные есть указания, показатели в гороскопе Украины на существенные изменения. Там существенные могут быть перемены, потому что две грандиозные планеты – Плутон и Сатурн – встретятся в нашем гороскопе. Сатурн – это власть, государство, управление, Плутон – это радикальные политические изменения. То есть это действительно будут существенные перемены. Все, что до этого было у нас последние несколько лет, – это все косметический ремонт, который ни к чему не приводит», – сообщила она.

По словам астролога, 2024-й будет годом Водолея, «а Водолей – это знак будущего, прогресса, развития, а также неожиданности, внезапности, чего-то неординарного».

«Поэтому пусть люди проявляют свои какие-то неожиданные неординарные таланты, способности, объединяются по интересам – это все приветствует Водолей. Он не любит, когда люди оглядываются назад, когда ориентируются на то, что уже отжило, на стереотипные ориентиры – нет, он любит неожиданности, новизну и все новаторское. Воплощением Водолея можно назвать Илона Маска, хотя он родился под другим знаком Зодиака», – завершила Халанская.

Добавим, что российский астролог Павел Глоба предсказывает, что в 2024 году начнется также один из важных периодов в истории России (завершится в 2042 году). Он поясняет это тем, что «Водолей – зодиакальный покровитель России».