Главы Донетчины и Луганщины поздравили донбассовцев с Новым годом (Видео)

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай поздравили жителей Донбасса с Новым годом.

Павел Кириленко отметил, что 2020-й был непростым – «мир предстал перед пандемией коронавируса, и вынужден был изменить привычный ритм своей жизни. Украина (и Донетчина в частности) не стали исключением».

«Многое изменилось в жизни каждого из нас. Но не стоит пенять. Ведь в такие непростые времена закаляются наши характеры. Такие времена дают нам возможность оценить, что является по-настоящему важным в нашей жизни», – продолжил глава Донетчины.

Он поблагодарил жителей региона, которые в этот непростой год противостояли пандемии и кто продолжал развивать Донетчину: строить и ремонтировать школы и детсады, стадионы и ледовые арены, больницы, дороги, мосты.

«Надеюсь, что в следующем году мы сохраним это единство, и год грядущий станет годом наших побед: в войне с пандемией и войне, которая по живому делит нашу область на две части – свободную и временно оккупированную», – заключил председатель ДонОГА.

В своем поздравлении Сергей Гайдай акцентировал, что для Луганщины 2020 год «был полон борьбы, испытаний и общих переживаний».

Также это был и год «наших успехов и побед, уверенного продвижения вперед к возвращению мира на нашу землю». «Мы начали с разведения сил и средств от линии разграничения. Вернули семьям их сыновей и родителей, и не остановимся пока последний военнопленный не вернется домой. Построили и открыли современные контрольные пункты – в Золотом и Счастье. Мы отремонтировали почти 200 км дорог – в 6 раз больше, чем за все предыдущие годы вместе! Сделали Луганщину энергонезависимой», – перечислил глава ЛугОГА.