В Донецке уже встретили Новый 2021 год (Фото)

«ДНР» живет по московскому времени. Поэтому Новый год здесь встретили в 23:00 по киевскому времени.
Часть жителей Донецка встречали Новый 2021 год на центральной площади Ленина.
«ДНР» живет по московскому времени. Поэтому Новый год здесь встретили в 23:00 по киевскому времени.
Часть жителей Донецка встречали Новый 2021 год на центральной площади Ленина.
Новый год здесь встретили в 23:00 по киевскому времени.
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