Быть суперУкраиной: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом.

«Быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. Я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 2020 год показал, «сколько героев среди нас». «Весной мы начали все болеть. Выяснилось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Потому что кто-то где-то потерял нюх – еще задолго до ковида. И все мы были как в фильмах: когда кажется, что спасти смогут только супергерои. В этом году, как и в 2014-м, мы снова убедились – супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики – наши суперврачи, суперлаборанты, суперводители "скорой"... И мы точно не имеем иного выбора как быть суперУкраиной», – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что в 2020-м в стране восстанавливались дороги, 150 мостов, была достроена детская национальная клиника «Охматдет». «После кого-то останутся посты [в соцсетях]. А после кого-то – мосты», – подчеркнул он.

«Этот год показал, что для граждан с Донбасса и Крыма можно создать современные КПВВ. Где им станет окончательно понятно, кто относится к ним, как к людям, а кто – как к заложникам. Этот год показал, что об армии можно говорить, а можно для безопасности и обороны сделать наибольший в истории страны бюджет», – дополнил Зеленский.