Сводка из зоны ООС за 31 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 4 четыре нарушения режима прекращения огня.

В штабе ООС отметили, что все нарушения противника пришлись на юг Донецкой области

Так, вблизи поселка Старогнатовка незаконные вооруженные формирования «ДНР» открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.

В «ДНР» заверяют, что их позиции были обстреляны 1 раз. Обстрел зафиксировали под Донецком, в ранее села Спартак. Утверждают, что бойцы ВСУ стреляли из гранатомета. «Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – говорится в сообщении «республиканцев».

В «ЛНР» нарушений «режима тишины» не зафиксировали.