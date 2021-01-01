В «ЛНР» сообщили о новых жертвах коронавируса

За прошедшие сутки в «ЛНР» зарегистрировано 9 случаев COVID-19 и 3 смерти ковид-пациентов. Об этом сегодня, 1 января, сообщает «минздрав ЛНР».

С начала пандемии в «республике» зарегистрировано 2117 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1771 человек (84% от всех заболевших);

на лечении – 169 пациентов (8%);

летальных случаев – 177 (8,4%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 36 391 случай (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 708).

В «ДНР» – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2108 случаев заражения (выздоровели – 1748 человек, скончались – 174 человек).