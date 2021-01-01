RU
Все новости

В «ЛНР» сообщили о новых жертвах коронавируса

01.01.21 09:40

За прошедшие сутки в «ЛНР» зарегистрировано 9 случаев COVID-19 и 3 смерти ковид-пациентов. Об этом сегодня, 1 января, сообщает «минздрав ЛНР».

С начала пандемии в «республике» зарегистрировано 2117 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1771 человек (84% от всех заболевших);
  • на лечении – 169 пациентов (8%);
  • летальных случаев – 177 (8,4%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 055 047 человек (709 993 пациента выздоровели, 18 533 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 36 391 случай (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 708).

В «ДНР» – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2108 случаев заражения (выздоровели – 1748 человек, скончались – 174 человек).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк