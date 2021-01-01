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В Минздраве сообщили, сколько украинцев заразились COVID-19 в последний день 2020 года

01.01.21 11:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 432 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них: детей – 338, медработников – 446. Об этом сегодня, 1 января, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы – 2 559 чел.;
  • выздоровели – 10 016 чел.;
  • летальных случаев – 147;
  • проведено тестирований – 50132 (методом ПЦР – 35 688, методом ИФА – 14 444).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях», – говорится в сообщении.

Отметим, что в Донецкой области за 31 декабря подтверждена болезнь у 518 жителей, в Луганской – у 322.

Всего за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 064 479 человек, из них:

  • выздоровели – 720 009 чел. (68% от всех заболевших);
  • на лечении – 325 790 чел. (31%);
  • летальных случаев – 18 680 (1,8%).

Количество заболевших по регионам:

  • г. Киев – 112 356 случаев;
  • Винницкая область – 22 735 случаев;
  • Волынская область – 3 3207 случаев;
  • Днепропетровская область – 58 991 случаев;
  • Донецкая область – 36 909 случаев (518 новых заболевших за прошедшие сутки);
  • Житомирская область – 39 604 случаев;
  • Закарпатская область – 28 313 случаев;
  • Запорожская область – 54 607 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 341 случаев;
  • Киевская область – 59 831 случаев;
  • Кировоградская область – 8 522 случаев;
  • Луганская область – 10 830 случаев (322 новых заболевших за прошедшие сутки);
  • Львовская область – 61 696 случаев;
  • Николаевская область – 31 314 случаев;
  • Одесская область – 71 669 случаев;
  • Полтавская область – 36 598 случаев;
  • Ровенская область – 41 275 случаев;
  • Сумская область – 40 989 случаев;
  • Тернопольская область – 34 194 случаев;
  • Харьковская область – 70 090 случаев;
  • Херсонская область – 17 906 случаев;
  • Хмельницкая область – 39 692 случаев;
  • Черкасская область – 39 351 случаев;
  • Черновицкая область – 40 225 случаев;
  • Черниговская область – 30 234 случаев.

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