В Минздраве сообщили, сколько украинцев заразились COVID-19 в последний день 2020 года

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 432 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них: детей – 338, медработников – 446. Об этом сегодня, 1 января, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы – 2 559 чел.;

выздоровели – 10 016 чел.;

летальных случаев – 147;

проведено тестирований – 50132 (методом ПЦР – 35 688, методом ИФА – 14 444).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях», – говорится в сообщении.

Отметим, что в Донецкой области за 31 декабря подтверждена болезнь у 518 жителей, в Луганской – у 322.

Всего за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 064 479 человек, из них:

выздоровели – 720 009 чел. (68% от всех заболевших);

на лечении – 325 790 чел. (31%);

летальных случаев – 18 680 (1,8%).

Количество заболевших по регионам: