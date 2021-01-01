В Минздраве сообщили, сколько украинцев заразились COVID-19 в последний день 2020 года

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 432 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них: детей – 338, медработников – 446. Об этом сегодня, 1 января, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализированы – 2 559 чел.;
- выздоровели – 10 016 чел.;
- летальных случаев – 147;
- проведено тестирований – 50132 (методом ПЦР – 35 688, методом ИФА – 14 444).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях», – говорится в сообщении.
Отметим, что в Донецкой области за 31 декабря подтверждена болезнь у 518 жителей, в Луганской – у 322.
Всего за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 064 479 человек, из них:
- выздоровели – 720 009 чел. (68% от всех заболевших);
- на лечении – 325 790 чел. (31%);
- летальных случаев – 18 680 (1,8%).
Количество заболевших по регионам:
- г. Киев – 112 356 случаев;
- Винницкая область – 22 735 случаев;
- Волынская область – 3 3207 случаев;
- Днепропетровская область – 58 991 случаев;
- Донецкая область – 36 909 случаев (518 новых заболевших за прошедшие сутки);
- Житомирская область – 39 604 случаев;
- Закарпатская область – 28 313 случаев;
- Запорожская область – 54 607 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 341 случаев;
- Киевская область – 59 831 случаев;
- Кировоградская область – 8 522 случаев;
- Луганская область – 10 830 случаев (322 новых заболевших за прошедшие сутки);
- Львовская область – 61 696 случаев;
- Николаевская область – 31 314 случаев;
- Одесская область – 71 669 случаев;
- Полтавская область – 36 598 случаев;
- Ровенская область – 41 275 случаев;
- Сумская область – 40 989 случаев;
- Тернопольская область – 34 194 случаев;
- Харьковская область – 70 090 случаев;
- Херсонская область – 17 906 случаев;
- Хмельницкая область – 39 692 случаев;
- Черкасская область – 39 351 случаев;
- Черновицкая область – 40 225 случаев;
- Черниговская область – 30 234 случаев.