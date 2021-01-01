С целью оптимизации: «ДНР» на праздниках не будет сообщать о коронавирусе

В «ДНР» в новогодние и рождественские дни не планируют информировать население о ситуации с коронавирусом в «республике». Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Поясняется, что с 1 по 8 января распоряжением «главы ДНР» установлены только 3 рабочих «республиканской» лаборатории, которая проводит тестирование на COVID-19.

«С целью оптимизации оказания квалифицированной медицинской помощи населению Донецкой народной республики в выходные и праздничные дни государственная лаборатория будет осуществлять работу 2, 5 и 8 января», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 января в Украине COVID-19 заболели 1 064 479 человек (720 009 пациентов выздоровели, 18 680 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 31 декабря) – 36 391 случай (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 708), Луганской области (на 31 декабря) – 10 508 случаев (выздоровели – 7519 пациентов, летальных случаев – 293).

В «ДНР» (на 31 декабря) – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2117 случаев заражения (выздоровели – 1771 человек, скончались – 177 человек).