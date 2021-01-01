Люди без света, воды и тепла: Новый год в «ДНР» начался с масштабных аварий

Сегодня, 1 января, в «ДНР» массовые аварии. Жители разных городов жалуются на отсутствие электроэнергии, что привело к обесточиванию котельных, в итоге – нет воды и отопления. Причина – ночью была высокая влажность, утром – густой туман, в результате – обледенение электропроводов и обрывы, передают «Донецкие новости».

В соцсетях говорят о проблемах с электроэнергией с раннего утра 1 января. «По предварительной версии, произошла авария, из-за чего, в том числе, могут быть обесточены ряд котельных и их работа приостановлена», – говорится в сообщении.

Наибольшие проблемы в Донецке, Макеевке, Горловке.

Так, в Донецке и Макеевке с утра электрическое напряжение просело до 170 вольт. «ИБП не включается, мелкая электротехника не работает, холодильники на страх и риск "дрынчат", отопления нет, давления воды нет», – пишут дончане.

В нескольких районах Донецка нет воды – как горячей, так холодной, скачки электроэнергии, множественные обрывы высоковольтных проводов.

Ситуация в Донецке на 15:00 по сообщениям жителей:

район ТПЦ «Донецк сити» – воды нет, «говорят, что обесточена фильтровальная станция. Прогнозов по воде никаких», «С водой ситуация уже получше, а вот с отоплением беда»;

район ТЦ «Маяк» – горячей воды нет, только холодная. «Батареи холодные. Свет пока есть», Перенапруга с 2 ночи и до сих пор до 250»;

улица Университетская, 120 – нет отопления;

Ворошиловский район – «Напряжение – 254. Отопление отключили»;

улица Словацкая (Куйбышевский район) – «сегодня выключили всю воду, сказали обесточена фильтровальная станция»;

Калининский район: «С ночи 4 раза перепад напряжения. Минут 15 не было воды... Батареи уже почти остыли. Привет 2021 год!»;

Гладковка, улица Звягильского – «напряжение скачет, свет мигает. Вода с 31-го рыжая, и холодная и горячая, с осадком. Утром не было никакой»;

«На Азотном по улице Сомова с утра нет никакой воды»;

Кировский район, улица Петровского, 93 – «Свет есть, инет есть, ТВ есть, горячая и холодная вода – отсутствуют»;

улица Независимости (мкр Донской) – «отопления нет, а вот воду горячую только дали».

В Горловке тоже местами наблюдаются проблемы со светом, причем, еще со вчерашнего вечера.

«В Макеевке пол города без электричества и интернета сидит», – пишут макеевчане.

Отмечают, что в район МИСИ света нет с 31 декабря. «Много домов обесточены. Весело-весело встретили Новый год :(( и по прежнему нет. И не ремонтируют. Эх, столько продуктов пропадает. Как, собственно, и праздничное настроение», – добавляют жители района.

Кроме того, в Червоногвардейском районе с вечера 31 января нет интернета. «У меня, как и у многих, праздник омрачен отсутствием интернета. Провайдер IP Resource. Интернета нет примерно с 19:30 31 декабря и до сих пор. Поддержка не отвечает. Просто позор, оставили в праздники людей без интернета, у многих iptv, которое естественно не работает», – жалуется местный житель.

Интернет-связи нет и в части Донецка. Это подтвердили в основном провайдере города – «Матриксе». «По причине обледенения оптоволоконного кабеля утром 1 января произошли множественные повреждения линий связи. Наши бригады специалистов работают в полном составе с самого утра и делают все возможное для скорейшего восстановления доступа к услугам», – говорится в сообщении компании «Матрикс».

«Власти комментариев пока не дают», – возмущаются жители «ДНР».