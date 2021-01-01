Визит в Украину – в январе: В ОБСЕ теперь новый председатель

Сегодня, 1 января, Швеция начинает свое годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Новый действующий председатель – министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Она уже заявила о том, что Шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу Нормандского формата и ТКГ с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным событием для действующего председателя ОБСЕ, которая сможет увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины», – отметили в пресс-службе.

«Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесное сотрудничество в этом новом для наших стран формате в 2021 году», – заключили в украинской делегации.