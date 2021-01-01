В «ДНР» озвучили размер минимальной и средней пенсии

В 2020 году средняя пенсия в «ДНР» составила 7434,90 руб. (2 916 грн по местному курсу валют на 31.12.20). Об этом сегодня, 1 января, сообщает «министерство труда и соцполитики ДНР».

В прошлом году количество получателей пенсий выросло на 141,3 тысячи и составило 658,8 тыс. человек, из них:

508,8 тысячи – получатели пенсии по возрасту (77% от всех пенсионеров);

55,9 тысячи – по инвалидности (8%);

62,1 тысячи – в связи с потерей кормильца (9%);

16,2 тысячи – за выслугу лет (2%);

2,4 тысячи – получатели социальной пенсии (0,4%);

13,4 тысячи – военнослужащие (2%).

Пенсии в «ДНР» начали выплачивать с апреля 2015 года. За 5,5 лет размер минимальной пенсии вырос всего лишь в 2 раза:

в первые годы выплат это было 1898 руб. (774 грн);

с 1 июля 2019 года – 4000 руб. (1569 грн);

с 1 января 2020 года повышение на 20% – 4800 руб. (1882 грн).

Средний же размер пенсионной выплаты в «ДНР» на сегодняшний день составляет 7434,90 руб. (2 916 грн).

По данным «министерства», по состоянию на декабрь 2020 года минимальную пенсию в «ДНР» получало 90,2 тыс. чел. (14% от всех получателей пенсий).

За 11 месяцев 2020 года в «республике» на пенсии потрачено 53 млрд 274 млн 595,4 тыс. руб. (21 млрд грн).

Напомним, в Украине средний размер пенсий в октябре составил 3393 грн. При этом 63% пенсионеров (776 тыс. чел.) получали пенсию до 3000 грн. В Украине минимальная пенсия приравнена к прожиточному минимуму, с 1 января она составила 1769 грн. Но размер минимальной пенсии по возрасту при полном страховом стаже) – выше, и с 1 января это 2400 грн.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» с 1 января на 30% повышаются зарплаты и на 17 % пенсии. При этом в «ДНР» пенсии повышают на 20%, а зарплаты «бюджетникам» – на 28%.