В Украине подорожали паспорта (Цены)

С 1 января в Украине повышается стоимость изготовления биометрических паспортов – как загранпаспорта, так и внутреннего в виде ID-карты. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Подорожание связано с тем, что с 1 января госпредприятие «Полиграфический комбинат "Украина"» меняет стоимость бланков биометрических документов.

«В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание», – отметили в ГМС.

Документ Термін оформлення Загальна вартість оформлення документа до 31.12.2020 з 01.01.2021 Паспорт громадянина України у формі ID-картки вперше при досягненні 14-річного віку, до 20 робочих днів безкоштовно безкоштовно до 20 робочих днів 345 грн, з них: 126 грн – вартість адмінпослуги;

219 грн – вартість бланка 363 грн, з них: 126 грн – вартість адмінпослуги;

237 грн – вартість бланка до 10 робочих днів 471 грн, з них: 252 грн – вартість адмінпослуги;

219 грн – вартість бланка 489 грн, з них: 252 грн – вартість адмінпослуги;

237 грн – вартість бланка Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів 682 грн, з них: 352 грн – вартість адмінпослуги;

330 грн – вартість бланка 694 грн, з них: 352 грн – вартість адмінпослуги;

342 грн – вартість бланка до 7 робочих днів, до 3 робочих днів у разі наявності підстав 1034 грн, з них: 704 грн – вартість адмінпослуги;

330 грн – вартість бланка 1046 грн, з них: 704 грн – вартість адмінпослуги;

342 грн – вартість бланка Посвідка на тимчасове проживання до 15 робочих днів 891 грн, з них: 226 грн – вартість адмінпослуги;

291 грн – вартість бланка;

34 грн – державне мито;

340 грн – адміністративний збір 915 грн, з них: 226 грн – вартість адмінпослуги;

315 грн – вартість бланка;

34 грн – державне мито;

340 грн – адміністративний збір Посвідка на постійне проживання до 15 робочих днів 728 грн, з них: 352 грн – вартість адмінпослуги;

291 грн – вартістьбланка;

85 грн – державне мито 752 грн, з них: 352 грн – вартість адмінпослуги;

315 грн – вартістьбланка;

85 грн – державне мито

Граждане, которые подали документы и оплатили админуслугу до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Те же, кто сделал оплату до 31.12.2020, но заявление для оформления документов еще не подавали, должны будут доплатить разницу по новым тарифам.