В Украине подорожали паспорта (Цены)

С 1 января в Украине повышается стоимость изготовления биометрических паспортов – как загранпаспорта, так и внутреннего в виде ID-карты. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
Подорожание связано с тем, что с 1 января госпредприятие «Полиграфический комбинат "Украина"» меняет стоимость бланков биометрических документов.
«В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание», – отметили в ГМС.
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Документ
Термін оформлення
Загальна вартість оформлення документа
до 31.12.2020
з 01.01.2021
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Паспорт громадянина України у формі ID-картки
вперше при досягненні 14-річного віку, до 20 робочих днів
безкоштовно
безкоштовно
до 20 робочих днів
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345 грн, з них:
363 грн, з них:
до 10 робочих днів
471 грн, з них:
489 грн, з них:
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
до 20 робочих днів
682 грн, з них:
694 грн, з них:
до 7 робочих днів,
до 3 робочих днів у разі наявності підстав
1034 грн, з них:
1046 грн, з них:
Посвідка на тимчасове проживання
до 15 робочих днів
891 грн, з них:
915 грн, з них:
Посвідка на постійне проживання
до 15 робочих днів
728 грн, з них:
752 грн, з них:
Граждане, которые подали документы и оплатили админуслугу до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.
Те же, кто сделал оплату до 31.12.2020, но заявление для оформления документов еще не подавали, должны будут доплатить разницу по новым тарифам.