За 2020 год на Донетчине коронавирусом заболели почти 37 тыс. жителей (Карта)

В последний день 2020 в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 511 жителей, среди которых 22 ребенка. Об этом сегодня, 1 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых заболевших:

124 – в Мариупольской ОТГ;

105 – в Краматорской ОТГ;

102 – в Славянской ОТГ;

25 – в Волновахской ОТГ;

22 – в Покровской ОТГ;

по 17 – в Лиманской и Торецкой ОТГ;

15 – в Николаевской ОТГ;

14 – в Константиновской ОТГ;

12 – в Черкасской ОТГ;

7 – в Селидовской ОТГ;

6 – в Добропольской ОТГ;

по 5 – в Мирноградской, Мангушской, Гродовской и Авдеевской ОТГ;

4 – в Дружковской ОТГ;

по 3 – в Соледарской, Ольгинской и Андреевской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Никольской, Угледарской и Белозерской ОТГ;

по 1 – в Бахмутской, Кураховской, Марьинской и Новогродовской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 36 902 человек, причем 33 344 (90%) из них – за последние три месяца. Из всех заболевших:

выздоровели – 25 267 человек (30% от всех заболевших);

на лечении – 10 927 пациентов (68%);

летальных случаев – 708 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 января в Украине COVID-19 заболели 1 064 479 человек (720 009 пациентов выздоровели, 18 680 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 31 декабря) – 10 508 случаев (выздоровели – 7519 пациентов, летальных случаев – 293).

В «ДНР» (на 31 декабря) – 15 318 заболевших (выздоровели – 9513 человек, скончались – 1378 человек). В «ЛНР» – 2117 случаев заражения (выздоровели – 1771 человек, скончались – 177 человек).