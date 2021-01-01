Шестой год: В Славянске прошел факельное шествие в честь Бандеры (Видео)

Сегодня, 1 января, в Славянске (Донецкая обл.) прошел 6-е традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры, передает «Деловой Славянск».

Шествие стартовало от центральной Соборной площади и прошло по улице Шевченко, к памятнику Тараса Шевченко, где состоялся митинг.

В марше приняли участие молодежь и жители города, которые несли факела, национальные флаги Украины и красно-черные флаги, также флаги некоторых партий. Участники скандировали «Слава Украине – Героям Слава», «Слава нації – Смерть ворогам», «Україна понад усе», «Одна єдина Соборна Україна».

Марш прошел без каких-либо инцидентов. Порядок во время проведения мероприятия обеспечивали подразделения полиции и военные Национальной гвардии.

Как сообщалось ранее, факельные шествия в честь Бандеры в Славянске проводят с января 2016 года. Первоначальным инициатором выступила местная организация ВО «Свобода», позже к ней подключились другие местные патриотические организации. Маршрут и форма мероприятия традиционны. Для участия в шествии в Славянск приезжают жители из близлежащих городов Донетчины – Краматорска, Дружковки, Бахмута и пр. Иногда присоединяется и Луганская область. В январе 2019 года в марше принимали участие более 200 человек, в январе 2020-го – более 100.