С начала 2021-го: «Власти ДНР» пояснили, почему в городах нет воды и света

Из-за сложных погодных условий в «ДНР» в новогоднюю ночь без электричества оказались разные районы «республики», также была обесточена Донецкая фильтровальная станция – в результате, в городах не было воды.

По данным «министерства угля и энергетики» сегодня, 1 января, без света остались порядка 12 тысяч абонентов. К обеду электроснабжение восстановлено только у 29% из них.

«По состоянию на 9:00 1 января без электроснабжения оказались 11 794 абонента в разных районах ДНР. К 15:00 у 3 384 из них подача электроэнергии была восстановлена. Энергоснабжение потребителей восстанавливают 47 бригад (140 человек), задействовано 43 единицы специальной техники», – говорится в сообщении.

Основной причиной аварий стали погодные условия – мороз, который пришел на смену плюсовой температуре воздуха. Это привело в новогоднюю ночь к порывам проводов линий электропередачи из-за наледи, а также падению на них ветвей деревьев.

Также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались крупные города, в том числе Донецк.

«За последние сутки по причине обледенения проводов линий электропередачи и ветвей деревьев, падающих под тяжестью наледи на ЛЭП, в нескольких районах Донецка произошли аварийные ситуации – была обесточена ДФС и 26 котельных», — сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.

По его словам, на данный момент подача электроэнергии полностью восстановлена. Котельные запущены.

Между тем на ДФС ремонтно-восстановительные работы продолжаются, давление и объем воды в Киевском и Куйбышевском районах Донецка снижены на 15%.

Как сообщалось ранее, жители Донецка, Горловки, Макеевки были возмущены ситуацией в городах – с новогодней ночи у людей не было электроэнергии, воды, отопления, а в Макеевке с вечера 31 декабря – интернета.