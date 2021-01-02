Чтоб не как с поездами на Москву: В Донецке разбирают колесо обозрения (Фото)

В «ДНР» в Донецке в парке Щербакова разбирают колесо обозрения, передают «Донецкие новости».

«Все, что осталось от колеса обозрения», – написал местный житель в соцсети и опубликовал фото.

В комментариях иные дончане пишут о том, что «власти» обещают поставить новый аттракцион, однако в такие обещания верят не все: «Да. Только новое еще даже изготавливать не начали. Чтоб не как с поездами на Москву и отменой комчаса... Как в Седово будет… Обещаниями, знаете ли, не накатаешься. Дворец Кобзона уже который год обещают».