5 тысяч зараженных за сутки: В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом сегодня, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- выздоровели – 2 606 человек;
- летальных случаев – 51;
- проведено тестирований – 17 930 (методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 1 069 517 человек, из них:
- выздоровели – 722 615 человек (67,6% от общего числа заболевших);
- на лечении – 328 171 человек (30,7%);
- летальных случаев – 18 731 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 597 641.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 112 649 случаев;
- Винницкая область – 22 801 случай;
- Волынская область – 33 312 случаев;
- Днепропетровская область – 59 293 случая;
- Донецкая область – 37 198 случаев;
- Житомирская область – 39 982 случая;
- Закарпатская область – 28 407 случаев;
- Запорожская область – 54 717 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
- Киевская область – 60 238 случаев;
- Кировоградская область – 8 544 случая;
- Луганская область – 10 923 случая;
- Львовская область – 62 130 случаев;
- Николаевская область – 31 705 случаев;
- Одесская область – 71 889 случаев;
- Полтавская область – 36 733 случая;
- Ровенская область – 41 503 случая;
- Сумская область – 41 350 случаев;
- Тернопольская область – 34 275 случаев;
- Харьковская область – 70 212 случаев;
- Херсонская область – 18 044 случая;
- Хмельницкая область – 39 932 случая;
- Черкасская область – 39 481 случай;
- Черновицкая область – 40 357 случаев;
- Черниговская область – 30 353 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.