5 тысяч зараженных за сутки: В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом сегодня, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

выздоровели – 2 606 человек;

летальных случаев – 51;

проведено тестирований – 17 930 (методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 1 069 517 человек, из них:

выздоровели – 722 615 человек (67,6% от общего числа заболевших);

на лечении – 328 171 человек (30,7%);

летальных случаев – 18 731 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 597 641.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случаев;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8 544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровенская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случаев;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.