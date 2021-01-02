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5 тысяч зараженных за сутки: В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19

02.01.21 09:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом сегодня, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • выздоровели – 2 606 человек;
  • летальных случаев – 51;
  • проведено тестирований – 17 930 (методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 1 069 517 человек, из них:

  • выздоровели – 722 615 человек (67,6% от общего числа заболевших);
  • на лечении – 328 171 человек (30,7%);
  • летальных случаев – 18 731 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 597 641.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 112 649 случаев;
  • Винницкая область – 22 801 случай;
  • Волынская область – 33 312 случаев;
  • Днепропетровская область – 59 293 случая;
  • Донецкая область – 37 198 случаев;
  • Житомирская область – 39 982 случая;
  • Закарпатская область – 28 407 случаев;
  • Запорожская область – 54 717 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
  • Киевская область – 60 238 случаев;
  • Кировоградская область – 8 544 случая;
  • Луганская область – 10 923 случая;
  • Львовская область – 62 130 случаев;
  • Николаевская область – 31 705 случаев;
  • Одесская область – 71 889 случаев;
  • Полтавская область – 36 733 случая;
  • Ровенская область – 41 503 случая;
  • Сумская область – 41 350 случаев;
  • Тернопольская область – 34 275 случаев;
  • Харьковская область – 70 212 случаев;
  • Херсонская область – 18 044 случая;
  • Хмельницкая область – 39 932 случая;
  • Черкасская область – 39 481 случай;
  • Черновицкая область – 40 357 случаев;
  • Черниговская область – 30 353 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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