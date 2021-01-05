«У переселенца списали всю пенсию с карты»: В «Ощадбанке» разъяснили, когда накладывается арест на средства

Если счет, на который осуществляется зачисление пенсии, является текущим, то арест может быть наложен на все доступные средства – по постановлению судебного исполнителя. Как сообщают «Донецкие новости», такое разъяснение дали переселенцу, получающему пенсию в «Ощадбанке», в колл-центре банка.

Мужчина рассказал о сложившейся ситуации. «У переселенца списали всю пенсию с именной пенсионной карты и аванс за работу с зарплатной карты, тем самым оставив без средств к существованию», – сообщил он и добавил, что «согласно законодательству Украины – это запрещено!».

«Ваши юристы должны знать, что "об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендии и иные доходы должника" исполнитель выносит постановление, которое направляется для исполнения предприятию, учреждению, организации по месту получения должником соответствующих доходов. Они должны были ответить исполнителю, что с пенсионного и зарплатного счета не взимаются деньги банком. Верните деньги на карточки, это жизненно необходимо», – обратился в «Ощадбанк» переселенец.

В банковском учреждении ему ответили, что банк самостоятельно не принимает решения о снятии средств со счета, а только выполняет постановления суда и исполнительной службы. И порекомендовали обратиться в исполнительную службу для урегулирования вопроса.

Также в «Ощадбанке» детализировали объяснение: «Когда вы подписываете кредитный договор, то берете на себя обязательства о погашении тела кредита вместе с комиссиями и процентами за пользование. Если вы нарушите эти условия, то финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд. Они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Также арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины "Об исполнительном производстве"».

«Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты – это так называемые средства целевого назначения. Но банк может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств. Поэтому счет, который открывается, в том числе и для зачисления заработной платы, пенсии, стипендии или соцвыплат, обычно по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом. То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения. Это регламентируется Инструкцией НБУ о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов от 12.11.2003 № 492», – сообщили в колл-центре.

«Если счет, на который осуществляется зачисление зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, являются текущими, то арест может быть наложен на все доступные средства в соответствии с регулятивной частью постановления об аресте средств должника. Именно потому, что нет технической возможности разделить целевые средства и "обычные"», – добавили в «Ощадбанке».