Сводка из зоны ООС за 1 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ несколько раз открывали огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также с направления временно неподконтрольного украинским властям населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа «квадрокоптер», который действиями украинских воинов был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, НВФ вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского использовал стрелковое оружие.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 января, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины в минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам на донецком направлении подверглись окрестности села Спартак к северу от Донецка, район поселка шахты 6/7 – на горловском направлении, а также район села Петровское – на мариупольском направлении. Украинские военные применяли стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 1 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».