На Донетчине коронавирусом заболели более 37 тысяч человек, – Кириленко (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 289 жителей, в том числе у 8 детей. Об этом сегодня, 2 января, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За первый день 2021 года лаборатории Донетчины сообщили о новых выявленных больных:

63 – в Краматорской ОТГ;

50 – в Бахмутской ОТГ;

47 – в Славянской ОТГ;

41 – в Мариупольской ОТГ;

31 – в Константиновской ОТГ;

13 – в Александровской ОТГ;

9 – в Торецкой ОТГ;

7 – в Северской ОТГ;

6 – в Николаевской ОТГ;

5 – в Андреевской ОТГ;

по 3 – в Соледарской, Дружковской и Новодонецкой ОТГ;

2 – в Белозерской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Никольской, Мангушской, Лиманской, Черкасской и Добропольской ОТГ.

В регионе с начала пандемии зарегистрирован 37 191 случай заражения COVID-19, из них: