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На Донетчине коронавирусом заболели более 37 тысяч человек, – Кириленко (Карта)

02.01.21 11:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 289 жителей, в том числе у 8 детей. Об этом сегодня, 2 января, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За первый день 2021 года лаборатории Донетчины сообщили о новых выявленных больных:

  • 63 – в Краматорской ОТГ;
  • 50 – в Бахмутской ОТГ;
  • 47 – в Славянской ОТГ;
  • 41 – в Мариупольской ОТГ;
  • 31 – в Константиновской ОТГ;
  • 13 – в Александровской ОТГ;
  • 9 – в Торецкой ОТГ;
  • 7 – в Северской ОТГ;
  • 6 – в Николаевской ОТГ;
  • 5 – в Андреевской ОТГ;
  • по 3 – в Соледарской, Дружковской и Новодонецкой ОТГ;
  • 2 – в Белозерской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Никольской, Мангушской, Лиманской, Черкасской и Добропольской ОТГ.

В регионе с начала пандемии зарегистрирован 37 191 случай заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 25 267 человек (69% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 216 пациентов (29%);
  • летальных случаев – 708 (2%).

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