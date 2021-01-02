На Донетчине коронавирусом заболели более 37 тысяч человек, – Кириленко (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 подтвержден еще у 289 жителей, в том числе у 8 детей. Об этом сегодня, 2 января, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За первый день 2021 года лаборатории Донетчины сообщили о новых выявленных больных:
- 63 – в Краматорской ОТГ;
- 50 – в Бахмутской ОТГ;
- 47 – в Славянской ОТГ;
- 41 – в Мариупольской ОТГ;
- 31 – в Константиновской ОТГ;
- 13 – в Александровской ОТГ;
- 9 – в Торецкой ОТГ;
- 7 – в Северской ОТГ;
- 6 – в Николаевской ОТГ;
- 5 – в Андреевской ОТГ;
- по 3 – в Соледарской, Дружковской и Новодонецкой ОТГ;
- 2 – в Белозерской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Никольской, Мангушской, Лиманской, Черкасской и Добропольской ОТГ.
В регионе с начала пандемии зарегистрирован 37 191 случай заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 267 человек (69% от всех заболевших);
- на лечении – 11 216 пациентов (29%);
- летальных случаев – 708 (2%).