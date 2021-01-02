Жители неподконтрольного Донбасса смогут оформить пенсию на КПВВ на Луганщине

Жители неподконтрольных украинским властям частей Донбасса, которым уже исполнилось 60 лет, могут оформить украинскую пенсию на общих основаниях. Это можно сделать в том числе с помощью представителей Пенсионного фонда на двух КПВВ в Луганской области. Сейчас Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тыс. пенсионеров из неподконтрольного Донбасса. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает «Радио Свобода».

«Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда», – сказала Лазебная.

«Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тыс. пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить», – добавила она.

По словам министра, в случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в Пенсионный фонд и оформить пенсию.

«Это все остается в силе, оно действует. Главное – чтобы не были закрыты пункты пропуска», – добавила представительница правительства.