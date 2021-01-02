В «ДНР» горел рынок, уничтожены торговые точки

В «ДНР» и в «ЛНР» погибли по двое мужчин за сутки.

Как сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», пожар произошел 1 января на рынке в Снежном, огнем уничтожены 4 торговые точки.

«ГП "Рынки Донбасса", республиканский рынок 24/1 – пожар. В результате пожара уничтожены 4 торговые точки на площади 100 кв. м, деревянные стеллажи на площади 10 кв. м, товары бытовой химии на площади 20 кв. м, продуктовые товары на площади 20 кв. м», – утверждают в «ДНР».

К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы техники и 21 сотрудник «МЧС».

В тот же день произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме в Ясиноватой, на котором погиб мужчина 1974 года рождения. Кроме того, на пожаре 2 января в одноэтажном 8-квартирном жилом доме в Червоногвардейском районе Макеевки погиб мужчина 1949 года рождения.

Также на пожарах в Ясиноватой и Донецке за сутки пострадали двое мужчин – оба отказались от госпитализации.

В «ЛНР» за сутки на пожарах погибли 2 человека. Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», 1 января в п. Красный Кут (Антрацитовский р-н) произошел пожар в жилом флигеле, в результате которого погиб мужчина 1957 года рождения. Еще один пожар в Луганске в частном жилом доме привел к гибели мужчины, личность которого устанавливается.

Два человека пострадали на пожарах.