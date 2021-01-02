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Коронавирус вызвал осложнения: Умерли два жителя Лисичанска

02.01.21 15:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены еще 94 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли двое жителей Лисичанска: 78-летний мужчина и 59-летняя женщина.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 31 человек;
  • Рубежное – 14;
  • Кременской район – 8;
  • Новоайдарский – 27;
  • Станично-Луганский – 14.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 10 923 человек, из них:

  • выздоровели – 7 740 человек;
  • лечатся – 2 872 пациента, в том числе 438 – стационарно, 2 434 – амбулаторно;
  • умерли – 295 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 30,5%.

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