Коронавирус вызвал осложнения: Умерли два жителя Лисичанска

На Луганщине лабораторно подтверждены еще 94 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли двое жителей Лисичанска: 78-летний мужчина и 59-летняя женщина.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 31 человек;
- Рубежное – 14;
- Кременской район – 8;
- Новоайдарский – 27;
- Станично-Луганский – 14.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 10 923 человек, из них:
- выздоровели – 7 740 человек;
- лечатся – 2 872 пациента, в том числе 438 – стационарно, 2 434 – амбулаторно;
- умерли – 295 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 30,5%.