RU
Все новости

Пальцы хлопушкой обожгла: В Донецке обсуждают опасную пиротехнику (Фото)

02.01.21 17:29
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В «ДНР» продают пиротехнические изделия, многие из которых небезопасны, передают «Донецкие новости».

Как рассказывают жители Донецка и других городов в соцсетях, некачественную пиротехнику продают в том числе в центре города. Опасны могут быть даже самые простые хлопушки. «Хочу предостеречь родителей! Пошли сегодня с ребенком погулять на площадь Ленина. Купили возле фонтана 2 хлопушки, самые простые, с конфетти. Хлопушку держал я, а ребенок только тянул за нитку, итог: прожженная насквозь перчатка у ребенка и ожог», – поделился дончанин.

На его замечания продавцы пожали плечами, отметив, что лишь продают товар. «Сотрудник ППС, стоявший рядом, на мои претензии ответил: "Им дали разрешение – они торгуют, мы ничего сделать не можем!"», – рассказал житель Донецка.

К его посту – масса комментариев. Люди ругают отца за то, что подвергал ребенка опасности, отмечают, что хлопушки покупались не в магазине, а на улице.

Также многие делятся своим опытом, говоря о том, что в этом году это не первый подобный случай:

  • Екатерина: «Я себе тоже пальцы хлопушкой обожгла»;
  • Юлия: «Тут вопрос не в заботе, а в том, что хлопушка должна быть безопасной. Я понимаю, всякое бывает и процент брака никто не отменял, но они реально все такие, что с пламенем "хлопают"»;
  • Альбина: «Мы сегодня тоже купили там же хлопушку, она даже не сработала, ребенок расстроен»;
  • Светлана: «У нас в Горловке те же самые хлопушки. И так же обожженный палец у 16-летнего сына. Неожиданно и печально, ведь покупали для младшего сына, могло быть и хуже».
  • «Злая»: «Купили 3 хлопушки. Из них сработала только одна, из двух других выковыривали конфетти вручную».

Некачественные попадаются и бенгальские огни. «Это я купила бенгальские огни в "Республиканском". А они такие толстые, эти стержни. Постелили дома подстилку, чтоб искры не прожгли ковер. Но как оно искрить начало и сыпаться лучинами горящими... Еще и малому дали в руки. Это жесть была. Не надо такие вещи покупать просто. В итоге ковер таки прожгло в одном месте», – пишет Елена.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк