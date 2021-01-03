«Зажрались, не нравится – не берите»: В «ДНР» многие «военные» отказались от детских подарков (Фото)

В «ДНР» по инициативе «командования» к Новому году детям «военных» дали очень скромные подарки – многие «военнослужащие» отказались их брать.

В местном Телеграм-канале собрали фото таких подарков:

«Уже несколько дней не утихают дискуссии по поводу детских подарков военнослужащим в ДНР. Бойцы разных воинских частей и их жены выкладывают фото с комментариями, что не взяли подарки от командования (это не гуманитарка, а именно инициатива командования), уж слишком они скромны и похожи на поминальные кулечки. Нищенские подарки детям военнослужащих выдали в в/ч 08818, 08826. Несколько печений россыпью, пряник, самые дешевые бублики», – отмечают в паблике.

Там добавляют, что некоторые местные жители отпускают комментарии в духе «зажрались, не нравится – не берите». Мол, у «военнослужащих» в «ДНР» на фоне остальных неплохая зарплата, и дают ее регулярно (в отличие от шахтеров и металлургов). За 16 тыс. руб. (6,3 тыс. грн по местному курсу на 03.01.2021) можно себе позволить купить детишкам такие подарки, как они хотят.

«Нельзя не согласиться с теми, кто предложил передать "это позорище" детям командования частей, где его выдавали. А заодно обнародовать траты на празднования Нового года не рядовым составом», – резюмируют в паблике.