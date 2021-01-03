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В Минздраве сообщили, сколько людей заболели COVID-19 в регионах

03.01.21 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Об этом сегодня, 3 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 306 человек;
  • выздоровели – 6 250 человек;
  • летальных случаев – 123;
  • проведено тестирований за сутки – 14 576 (в том числе методом ПЦР – 12 362, методом ИФА – 2 214).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370)», – детализировал Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 074 093 человека, из них:

  • выздоровели – 728 865 человек;
  • лечатся – человек;
  • летальных случаев – 18 854.

Поведено ПЦР-тестов – 5 610 003.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 370 случаев;
  • Винницкая область – 66 случаев;
  • Волынская область – 93 случая;
  • Днепропетровская область – 404 случая;
  • Донецкая область – 200 случаев;
  • Житомирская область – 25 случаев;
  • Закарпатская область – 78 случаев;
  • Запорожская область – 301 случай;
  • Ивано-Франковская область – 99 случаев;
  • Киевская область – 303 случая;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 85 случаев;
  • Львовская область – 433 случая;
  • Николаевская область – 454 случая;
  • Одесская область – 426 случаев;
  • Полтавская область – 197 случаев;
  • Ровенская область – 75 случаев;
  • Сумская область – 147 случаев;
  • Тернопольская область – 59 случаев;
  • Харьковская область – 68 случаев;
  • Херсонская область – 115 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 случаев;
  • Черкасская область – 244 случая;
  • Черновицкая область – 146 случаев;
  • Черниговская область – 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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