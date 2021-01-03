В Минздраве сообщили, сколько людей заболели COVID-19 в регионах

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Об этом сегодня, 3 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 306 человек;
- выздоровели – 6 250 человек;
- летальных случаев – 123;
- проведено тестирований за сутки – 14 576 (в том числе методом ПЦР – 12 362, методом ИФА – 2 214).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370)», – детализировал Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 074 093 человека, из них:
- выздоровели – 728 865 человек;
- лечатся – человек;
- летальных случаев – 18 854.
Поведено ПЦР-тестов – 5 610 003.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 370 случаев;
- Винницкая область – 66 случаев;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 404 случая;
- Донецкая область – 200 случаев;
- Житомирская область – 25 случаев;
- Закарпатская область – 78 случаев;
- Запорожская область – 301 случай;
- Ивано-Франковская область – 99 случаев;
- Киевская область – 303 случая;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 433 случая;
- Николаевская область – 454 случая;
- Одесская область – 426 случаев;
- Полтавская область – 197 случаев;
- Ровенская область – 75 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 59 случаев;
- Харьковская область – 68 случаев;
- Херсонская область – 115 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 244 случая;
- Черновицкая область – 146 случаев;
- Черниговская область – 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.