Коронавирус в «Л-ДНР»: Медики фиксируют новые смерти

В «ДНР» медики зафиксировали в целом 15 568 случаев инфекции COVID-19, в «ЛНР» три дня подряд публикуют информацию только о летальных исходах, которых на сегодня – 180.

«За 2 января проведены 346 исследований, выявлены 232 случая заболевания (67,1%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в пресс-службе «минздрава ДНР».

С 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года скончались 19 пациентов с коронавирусом.

Всего по состоянию на 10:00 3 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 15 568:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 931 пациент;

выздоровели – 9 240 человек;

летальных случаев – 1 397.

В пресс-службе «минздрава ЛНР» сообщают о двух смертях пациентов с COVID-19 за сутки.

С начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 180 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.