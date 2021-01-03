Сводка из зоны ООС за 2 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь у Песок из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы противника из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского – еще и из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 3 января, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева в минувшие сутки 6 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелам подверглись: на донецком направлении – Александровка, Минеральное, Лозовое, на горловском – поселок шахты 6/7, на мариупольском – село Шевченко. Применялись подствольный гранатомет, стрелковое оружие, в том числе снайперское».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 2 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».